Tagasi Toimetaja: arvamuskonkursi nominendid on läbilõige ühiskonnast Tänavuse Eduka Eesti arvamuskonkursi nominentide sekka kuuluvad inimesed, kes esindavad hästi läbilõiget ühiskonnast: noored, erialaspetsialistid ja ettevõtete inimesed. Hommikuprogramm

“See on lahe läbilõige ühiskonnast jätkuvalt,” sõnas arvamustoimetuse juht Karl-Eduard Salumäe.

Tema sõnul oli tänavu zürii jaoks eelvalikut sel korral raskem kokku panna, sest häid lugusid oli palju. “Samas, mis puudutab võitja väljavalimist ja teise koha väljavalimist ja vähemal määral ka kolmanda koha väljavalimist, siis see käis nagu võrdlemisi lihtsalt,” rääkis Salumäe. “Kolmanda koha peale oli kõige rohkem arutelu nendest auhinnalistest kohtadest.”

Intervjuus kuuleb lähemalt, kes need 13 konkursi nominenti sel aastal on. Samuti kuuleb, mis teemadel sel korral kirjutati.