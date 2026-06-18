Miks introvertne eestlane vajab rohkem koostööd, mitte AI‑agenti

Kui ühed ettevõtjad sõidavad justkui tehisintellekti kiirrongil, kus AI‑agendid töötavad terminalides hommikust õhtuni, vaatavad teised seda kõike kaugelt jaamaplatvormilt ja ei saa enam aru, millega need teised seal tegelevad.
Saatekülaline, konverentside moderaator, startup
-mentor ja ettevõttete Human Intellect
ja Roofit.Solar kaasasutajaasutaja Helen Anijalg
jagab üllatavaid lugusid. Näiteks lugu mehest, kes oli kuude kaupa AI‑agentidega niivõrd süvenenult suhelnud, et ühele üritusele kohale tulles tundis ta inimeste seas end ebamugavalt ja võõrana. Näide peegeldab ühte uut ja laiemat trendi: tehisintellekt on jõudnud inimeste juurde, kellelt seda kõige vähem oodati, ja muutnud nende igapäeva nii radikaalselt, et lähedasedki ei saa enam aru, kuhu nende aeg kaob või millega nad tegelevad.
Kui tehnoloogia annab igale väikeettevõtjale jõu üksi kiiresti lendu minna, tekib paradoksaalselt vastupidine probleem: ideede puudus ja inimliku kontakti nappus. Helen kirjeldab, et tema korraldatud väikestel kokkusaamistel sünnib sageli "popcorni-efekt" - kui üks osaleja jagab oma takistust, leiab keegi teine laua tagant just selle puuduva pusletüki, mida üksinda otsides ei leitud. Eriti suure mõjuga on need kohtumised inimestele, kes on koondamise tõttu üksi jäänud ja silmitsi tundmatusega. Saatest selgub ka, miks 80 protsenti väikeettevõtjatest peab iseendast rääkimist kõige hirmutavamaks osaks ettevõtlusest.