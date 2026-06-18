Miks introvertne eestlane vajab rohkem koostööd, mitte AI‑agenti

Lõpetuseks jõuab vestlus küsimuseni, kas oled piisavalt julge, et oma vajadusi ja soove ettevõtjana valjusti välja öelda. Helen Anijalg julgustab kõiki ettevõtjaid leidma oma supervõimet ja otsima inimesi, kelle oskused täiendaksid tema oskusi, sest ükski inimene ei saa olla hea kõiges.

Saates tuleb juttu ka sellest, miks äriideede hind on vaid 10 senti ämbritäis ja loeb vaid see, kui neid päriselt ellu viia.

Saatejuht on Mare Timian.