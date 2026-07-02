Raivo Vare: kütus maksab Vene mustal turul 400 rubla, aga mässu ei tasu oodata

Raivo Vare
rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Ukraina rünnakutest tingitud tootmisraskuste tõttu näiteks Krimmis on vormiliselt küll kütuse müügipiirang 20 liitrit, aga kohati pole midagi müüa. "Müüakse või antakse ainult neile, kellel on hädasti vaja: sõjavägi, päästeteenistused ja muu taoline transport," märkis ta.
Vare leiab, et kütusekriis võib küll suurendada Vene ühiskonna rahulolematust, kuid meeletut mässu ta ei prognoosi, kuna "inimesed ikka lepivad sellega".
Lisaks rääkis Vare lähemalt, mis mõju tekib Venemaa otsusest sulgeda raudteepiiripunktid ja kuidas mõjutab see vedu Kesk-Aasiasse.