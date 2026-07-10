Äripäeva kultuurisoovitus: meri kakaolaos, iiri pühapäev ja kultuurifestival Jäneda labürintides

Tööstuse, arhitektuuri ja ajaloo huvilistele tasub kindlasti soovitada EKA Galerii uut näitust, kus Ukraina kunstnik ja uurija Sonya Isupova vaatleb, kuidas Nõukogude hiiglaslikud hüdroelektrijaamad muutsid Lõuna-Ukraina maastikku ja inimeste mälu, leiab Äripäeva rubriigi “Elu ja edu” toimetaja Linda Eensaar.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.