Hanschmidt: Eesti vajab tagasi 90ndate otsustusjulgust

Infortari üks asutajatest ja suuromanikest ning Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu juht Ain Hanschmidt leiab, et Põhjamaade algatus tugevdada piirkondlikku konkurentsivõimet on Eestile selgelt kasulik.
Riigirahanduse olukord ei luba ettevõtjate kindlustundel paraneda ja majandusel sellest võita. Kaitsekulude suurendamine peabki olema prioriteet, aga see tähendab, et riigi muid kulutusi tuleb kärpida, kirjutab Eesti tööandjate keskliidu tegevjuht Hando Sutter.
Lords LB Asset Management viib kuni 30. septembrini läbi Baltic Core Property Fundi fondiosakute avalikku pakkumist. Fond plaanib luua toimivatest ja üüritulu tootvatest A-klassi ärihoonetest koosneva portfelli ning selle esimene kavandatav ost on Vilniuse kesklinnas asuv ärikeskus Artery, mille täituvus on 98%. Mida tähendab fondiosak investorile, millised tegurid määravad selle väärtuse muutumise ja millest moodustub investeeringu tootlus?