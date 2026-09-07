Tesla Cybercab kergitas aktsiat, kuid tõi kiiresti ka tagasilöögi

Tesla avalikustab neljapäeval Texases toimuval üritusel oma kahekohalise Cybercabi, mida ettevõtte tegevjuht Elon Musk peab võtmetegijaks püüdlustes tõusta juhita sõidukite turu liidriks, vahendab Reuters.
BDO Eesti juhi Sulev Luiga sõnul ei ole jätkusuutlikkus mööduv trend, vaid muutub konkurentsis püsimisel üha olulisemaks. Seetõttu arvestab BDO Eesti oma otsustes järjest enam ESG-teemadega, mille elluviimisel on oluline roll ka tehnoloogiapartner Telial. Telia lahendused aitavad BDO-l tagada turvalise kaugtöö, hallata seadmete elutsüklit ja suunata tööjaamu Green IT abil teisele ringile.