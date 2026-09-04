Cybercabi uurimine lõi Tesla aktsia järsult alla

Tesla aktsia kerkis neljapäeval 7%, sest investorite ootusärevus kasvas enne ettevõtte õhtul toimuvat Cybercabi esitlust. Elektriautotootja kavatseb üritusel esitleda oma autonoomse robotakso tootmisversiooni.
USA aktsiaturud alustasid reedest kauplemispäeva kerge langusega, sest riigivõlakirjade tootlused tõusid ning investorid hakkasid oodatust tugevama augustikuu töötururaporti järel senisest enam arvestama võimalusega, et Föderaalreserv võib septembris intressimäärasid tõsta.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.