Cybercabi uurimine lõi Tesla aktsia järsult alla

USA aktsiaturud alustasid reedest kauplemispäeva kerge langusega, sest riigivõlakirjade tootlused tõusid ning investorid hakkasid oodatust tugevama augustikuu töötururaporti järel senisest enam arvestama võimalusega, et Föderaalreserv võib septembris intressimäärasid tõsta.