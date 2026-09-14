Indrek Lepik: Rootsi valimistel saab määravaks väga väike hulk hääli
Rootsis toimunud parlamendi valimistel jäi parem- ja vasakploki vaheline seis ülitasavägiseks, mistõttu selgub lõplik tulemus alles nädala keskel, rääkis Äripäeva välisuudiste vastutav toimetaja Indrek Lepik.
Kümnendi eest migratsioonikriisi tuules populaarsust kogunud Alternativ für Deutschland on purustamas tulemüüri, millega teised Saksa parteid on püüdnud natsilembelisi paremradikaale võimust eemal hoida.
Tootmise efektiivsust otsides vaadatakse suuri seadmeid, energiakulu ja tööjõudu. Samal ajal võivad sajad väikesed korduvad tegevused neelata iga päev töötunde. Tööstuslik markeerimine on üks selline protsess, ent siin ei piisa ainult kiirusest. See, mis saab detailile sekunditega, peab mõnikord püsima seal aastakümneid.