Tagasi ST Kardinaid valides võib silmamõõt rahakotti priske augu tekitada Kardinate ostmine ei näi just võimatu missioonina, kuid kui usaldada aknaava mõõtmisel telefoniäppi või enda silmamõõtu, võib ei-tea-kust tekkinud 15-sentimeetrine apsakas väga kalliks maksma minna.

Elust enesest toodud näidete puhul oleks piisanud korralikust mõõdulindist ja spetsialisti abist, et kulukas eksimus ära hoida. Kardinate valimisel võivad määravaks saada üllatavalt väikesed detailid. Ja vahel selgub alles pärast paigaldust, et kaunis kardin ei näegi välja selline, nagu klient ette kujutas.

“Kõige sagedamini on inimesel oma tulevasest aknakattest selge visioon, kuid tehniliste lahenduste osas jääb teadmistest puudu,“ kirjeldab Avakate asutaja Veiki Hiienõmm. See on ka igati mõistetav, sest tänapäeval ulatub valik lihtsatest ruloodest nutitelefoniga juhitavate kardinasüsteemideni. Nii võivad väliselt üsna sarnased tooted kasutusmugavuselt ja tehnilistelt võimalustelt suuresti erineda.

Sobiva lahenduse leidmine peaks alati algama tegelikest vajadustest, mitte konkreetse toote valimisest. Selgeks tuleks teha, kas aknakate peaks varjama päikest, tagama privaatsuse, pimendama magamistuba või andma interjöörile viimase lihvi. Sageli tuleb ühes ruumis täita korraga mitut ülesannet ning siis ei pruugi esialgu välja valitud kardin olla sugugi parim lahendus.

Iga ilus kardin ei sobi igale ilusale aknale

Magamistuppa valitakse enamasti pimendavad tekstiilkardinad, elutuppa poolpimendavad kangad ning kööki ja vannituppa rooma- või ribakardinad. Kontorites on levinud screen-kangaga rulood ja voldikkardinad. Need on aga üksnes üldised soovitused, sest tegelikkuses saab kõiki mainitud kardinatüüpe kasutada väga erinevates ruumides.

Rulood sobivad nii koju kui ka büroosse ning neid saab valida valgust läbilaskva, poolpimendava või täielikult pimendava kangaga. Suurte akende puhul muudab kasutamise mugavamaks mootoriga süsteem. Voldikkardinad on aga eriti paindlikud: neid saab liigutada nii ülevalt alla kui ka alt üles, paigaldada avatavatele akendele, rõduustele ja katuseakendele ning valida erineva pimendusastmega kangaid.

Voldikkardina kvaliteeti ei määra üksnes kangas, vaid ka profiili tugevus ja kinnitusmehhanism. Avakate voldikkardinatel kasutatakse tugevdatud profiili ning topeltmagnetsüsteemi, mille magnetkinnitused asuvad nii kardina üla- kui ka alaosas. Tänu sellele fikseerub kardin sujuvalt mõlemas asendis ega nõua alumise kinnituse jõuga paikasurumist.

“Need on detailid, mida klient ei pruugi kardinat valides märgatagi, kuid mis mõjutavad kasutusmugavust iga päev. Odavamate lahenduste puhul võib juhtuda, et kardin ei fikseeru korralikult või tuleb seda jõuga paika lükata. Meie jaoks on oluline, et mehhanism töötaks sujuvalt ja peaks vastu ka aastatepikkusele kasutamisele,“ selgitab Hiienõmm.

“Vannituppa soovitakse sageli rulood, kuid voldikkardinat nähes muudetakse meelt,” räägib Avakate esindaja Kristi Kumm. Voldikkardina abil saab katta näiteks ainult akna alumise osa, et naabrid sisse ei näeks, jättes ülemise osa päevavalgusele avatuks. “Mõnikord selgub ka, et klient ongi voldikkardinat silmas pidanud, kuid nimetanud seda lihtsalt rulooks. Seetõttu võtame nõustamisele sageli kaasa mõlema toote näidised.”

Ka ribakardinaid ei tasu pidada minevikku jäänud kontorilahenduseks. Tänapäevased süsteemid on töökindlad ja stiilsed ning eriti efektsed on 50 millimeetri laiused ribad. Nende kaldenurka muutes saab täpselt suunata päevavalgust, piirata otsest päikest ja varjata ruumi võõraste pilkude eest. Roomakardinad lisavad seevastu pehmust ja hubasust ning tekstiilkardinad pakuvad peaaegu piiramatuid sisekujundusvõimalusi.

Sageli annab parima tulemuse hoopis erinevate lahenduste kombineerimine. Näiteks võib ruloo või voldikkardina ette paigaldada õhulise tüllkardina ning lisada külgedele dekoratiivsed tekstiilkardinad. Nii saab omavahel ühendada valguse reguleerimise, privaatsuse ja kauni üldilme.

Suured aknad võivad muuta kodu kasvuhooneks

Maast laeni aknad on uusarendustes ja eramajades väga populaarsed, kuid nende suurimaks probleemiks võib osutuda kuumus. Kõige tõhusam viis seda vältida on peatada päikesekiirgus veel enne, kui see klaasini jõuab. Selleks kasutatakse väliseid fassaadikardinaid, mis aitavad hoida sisekliima mõnusamana ning vähendada jahutamisele kuluvat elektrit.

Fassaadikardinaid on nii ruloo- kui ka ribakardina tüüpi. ZIP-ruloode ilmastikukindlate screen-kangaste avatusteguriks saab valida näiteks 1, 3, 5 või 10 protsenti. Kangas aitab UV-kiirgust tõkestada, kuid võimaldab sõltuvalt kangast ja valgustingimustest ka suletud kardina korral välja näha. Väliste ribakardinate puhul saab ribade kaldenurgaga reguleerida, kui palju päikesevalgust ruumi pääseb, või selle siis peaaegu täielikult blokeerida.

Eriti suurte klaaspindade ning motoriseeritud fassaadisüsteemide puhul tasub spetsialist kaasata juba planeerimise ajal, sest lisaks sobivale tootele tuleb läbi mõelda ka selle juhtimine ja paigaldus.

Ajakirjas nägi see kardin küll teistsugune välja. Miks?

Aknakate võib sulanduda märkamatult interjööri või kujuneda ruumi üheks pilkupüüdvaimaks detailiks. Kristi Kumm meenutab üht Avakate juures valminud oranžikas-kuldset tekstiilkardinat, mis langes maast laeni ning jäi veel 20 sentimeetri jagu põrandale lohisema. “Tulemus oli julge ja efektne,” ütleb ta.

Keerulisemaks läheb asi aga siis, kui inimene soovib sisustusajakirjas nähtud kauneid, korrapäraste voltidega kardinaid, kuid saab lõpuks midagi muud. Põhjus peitub siin sageli kardinapaelas ja siinisüsteemis.

Tavapärane krookepael ei anna samasugust tulemust nagu krooketa pael koos fikseeritud liuguritega, mis hoiavad kardina voldid ühtlased. Avakate kogemuse järgi pettuvad kliendid tulemuses eelkõige siis, kui seda erinevust neile enne tellimist ei selgitata.

Hiienõmme sõnul mängivad tekstiilkardinate puhul tehniliste teadmiste kõrval suurt rolli kogemused, materjalitunnetus ja oskus märgata väikseid detaile.

“Kõik tehnilised teadmised eri tüüpi kardinate – voldikkardinate, ruloode ja ribakardinate – kohta on tulnud aastatepikkuse praktika käigus. Tekstiilkardinate osas on aga igal salongil oma käekiri. Just kogemused on õpetanud meid nägema neid detaile, mis loovad lõpuks kataloogiväärse tulemuse,“ räägib ta.

Olulise osa tekstiilkardinate valmistamise ja kangastega töötamise teadmistest on Avakate meeskond omandanud koostöös Suntray OÜ kogenud spetsialisti Maie Laagrikülliga, kelle teadmised, lai kangavalik ja oskus leida lahendusi ka keerukatele projektidele on olnud ettevõtte arengus märkimisväärse tähtsusega.

“Maie on õpetanud meid nägema kangamaailma hoopis sügavamalt. Tema professionaalsus ja kogemused on sütitanud meie meeskonnas tõelise huvi tekstiilide vastu. Maie juurde pöörduvad nõu saamiseks ka teised kardinasalongid ning temalt õpitu on aidanud meil oma oskusi märkimisväärselt arendada,“ tunnustab Hiienõmm.

Tema sõnul ei seisne hea tekstiilkardina saladus üksnes ilusa kanga valimises. Sama oluline on see, kuidas kangas langeb, millised voldid moodustuvad, kuidas kardin siinil liigub ning kas valitud lahendus sobib ruumi proportsioonidega. Kõik need nüansid mõjutavad lõpptulemust, mida klient iga päev näeb.

Kogu majapidamises ei pea kasutama vaid ühesuguseid kardinaid. Avakate ühes hiljutises eramuprojektis soovis klient, et kardinad liiguksid hommikul automaatselt eest ja õhtul uuesti ette. Magamistuppa valiti mootoriga ruloo ja mootorisiinil tekstiilkardinad, elutuppa voldikkardinad koos motoriseeritud tekstiilkardinatega. Köögi roomakardinad valmistati elutoa kardinatega samast kangast, sauna eesruumi ja tualetti paigaldati aga 50 millimeetri laiused puitribakardinad. Tulemus sai stiilne ja omanäoline. Selliste lahenduste puhul saab soovi korral kasutada ka telefoniga juhtimist.

Viisteist sentimeetrit valesti ja kogu tellimus tuleb ümber teha

Kui kardina värv ja kangas on maitseasi, siis mõõtmine nõuab millimeetritäpsust. Klaasiliistude vahele paigaldatav voldikkardin ei pruugi liiga kitsana korralikult pimendada, liiga lai kardin võib aga sinna kinni kiiluda.

“Mulle meenub üks hiljutine mõõtmine Raplas, kus kliendi antud akna laius erines tegelikust koguni 15 sentimeetrit. Teisel korral tellis klient voldikkardinad enda võetud mõõtude järgi, milles ta oli täiesti kindel. Paigaldamisel selgus, et kardinad on liiga kitsad. Hiljem tuli välja, et mõõtmiseks oli kasutatud telefoni rakendust, võimalik, et isegi diivanilt tõusmata,” meenutab Veiki Hiienõmm.

Sellised eksimused võivad lõppeda uute kardinate tellimise või olemasolevate ümbertegemisega. Seetõttu eelistab Avakate mõõdud alati ise üle kontrollida, isegi kui klient on need juba hinnapäringule lisanud.

Mõõtmine ei tähenda vaid akna laiuse ja kõrguse kirjapanemist. Arvestada tuleb ka klaasiliistude, aknaraami, käepidemete, akna avanemissuuna ning valitud kardinasüsteemi paigaldusnõuetega.

“Kardin võib olla valmistatud väga kvaliteetsest materjalist, aga kui mõõdud või paigalduslahendus on valed, ei saa ka tulemus hea olla. Seepärast ongi oluline, et spetsialist näeks akent kohapeal ja saaks hinnata kõiki tehnilisi nüansse,“ selgitab ta.

Kõige odavam lahendus ei pruugi alati olla soodsaim

Praegu on kodudes kõige populaarsemad tekstiil- ja voldikkardinad, büroodes aga screen-rulood ja tekstiilkardinad. Pisut vähem kasutatakse kassettruloosid, miniruloosid ja traditsioonilisi püstlamellkardinaid, mille asemel koguvad populaarsust Mirage-kardinad, mis ühendavad püstlamellkardina tööpõhimõtte õhulise tüllkardina välimusega.

Ehkki mini- ja kassettrulood on Avakate valikus olemas, ei ole need ettevõtte hinnangul väiksema töökindluse tõttu esimeseks valikuks. Odavam hind ei tähenda alati kehvemat kvaliteeti, kuid nende süsteemide puhul peab Avakate hinnavahet põhjendatuks.

„Samas pole mõtet maksta ka võimaluste eest, mida tegelikult ei kasutata. Näiteks ei pea iga aknakate olema mootoriga üksnes seetõttu, et see tundub uhke. Pigem tasub investeerida kvaliteetsetesse materjalidesse ja mehhanismidesse,“ arutleb Hiienõmm ning toob näitena Forest Groupi kardinasiinid.

“Nende odavaid analooge võidakse müüa originaalidega võrreldava hinnaga. Esialgu ei pruugi erinevust märgata, kuid mõne aasta pärast võib odavama siini sisemine kattekiht kuluda ning liugurid ei liigu enam sujuvalt.”

Väga tähtis on ka õige hooldus, eriti tekstiilkardinate puhul, mis on sageli kõige kallimad aknakatted. Neid ei tasu pesumasinasse panna koos saunalinadega. Järgida tuleb konkreetse kanga hooldusjuhist, mille Avakate oma õmmeldud kardinatele alati külge õmbleb ning mida ka kliendile tutvustab.

Eesti kardinaettevõte jõudis Itaalia kangatootja ametlikuks esindajaks

Avakate on jõudnud ka rahvusvahelise koostööni. Hiljutisel tööreisil Riiga külastas meeskond sealseid juhtivaid kardinasalonge ning kohtus Itaalia vanima ja mainekama kangatootja ViaRoma60 esindajatega.

Kohtumise tulemusena sõlmiti pikaajaline koostööleping, mille alusel sai Avakate taga tegutsevast GreatHoliday OÜst ViaRoma60 ametlik esindaja kogu Baltikumis.

“See on meile tohutu tunnustus, et meie tööd on märgatud ka Itaalias,“ ütleb Hiienõmm.

Koostöö tähendab seda, et Avakate hakkab juba lähinädalatel tutvustama Eesti kardinasalongidele ViaRoma60 eksklusiivset 2027. aasta kangakollektsiooni. Nii jõuavad uued Itaalia kangad ja materjalilahendused ka kohalike sisekujundajate, kardinasalongide ning klientideni.

Putukavõrgule talvel ei mõelda, kuid suvel tahetakse, et see olemas oleks

Aknakatete kõrval tasub mõelda putukavõrkudele, mille valik on palju laiem kui tavaline akna ette kinnitatav võrk. Saadaval on näiteks raamiga, rulootüüpi ja volditavad lahendused nii akendele kui ka rõdu- ja terrassiustele.

Lisaks on olemas tugevamad alumiiniumvõrgud ning spetsiaalsed antiallergilised võrgud. Valida saab ka erinevaid toone, et võrk sobituks akende ja hoone üldilmega. Putukavõrkudele võib mõelda juba varakult, kuid nende tellimist ei pea siduma ülejäänud aknakatete paigaldamisega.

“Meie poole pöördudes ei pea klient teadma, millist kardinat või putukavõrku ta täpselt soovib. Kõik algab vestlusest, mille käigus saavad vajadused selgeks. Siis vaadatakse aknad kohapeal üle, võetakse mõõdud ning tutvustatakse sobivaid lahendusi ja kangavalikuid,“ selgitab Hiienõmm.

“Meie jaoks on parim tulemus see, kui klient ei pea pärast paigaldust mõtlema sellele, mida oleks võinud teisiti teha. Õigesti valitud aknakate peab sobima nii ruumi, inimese harjumuste kui ka igapäevaste vajadustega ning töötama sama hästi, kui see välja näeb,” lisab ta.