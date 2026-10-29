Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,84%318,59
  • OMX Riga−0,67%993,3
  • OMX Tallinn−0,16%2 257,93
  • OMX Vilnius−0,51%1 494,15
  • S&P 500−0,3%7 720,57
  • DOW 30−0,2%52 372,07
  • Nasdaq −1,29%26 207,35
  • FTSE 1000,38%10 735,39
  • Nikkei 2251,1%64 659,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%90,1
  • OMX Baltic−0,84%318,59
  • OMX Riga−0,67%993,3
  • OMX Tallinn−0,16%2 257,93
  • OMX Vilnius−0,51%1 494,15
  • S&P 500−0,3%7 720,57
  • DOW 30−0,2%52 372,07
  • Nasdaq −1,29%26 207,35
  • FTSE 1000,38%10 735,39
  • Nikkei 2251,1%64 659,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%90,1
  • ST
  • 29.10.26, 14:16

Kardinaid valides võib silmamõõt rahakotti priske augu tekitada

Kardinate ostmine ei näi just võimatu missioonina, kuid kui usaldada aknaava mõõtmisel telefoniäppi või enda silmamõõtu, võib ei-tea-kust tekkinud 15-sentimeetrine apsakas väga kalliks maksma minna.
Kardinaid valides võib silmamõõt rahakotti priske augu tekitada
  • Foto: Avakate
Elust enesest toodud näidete puhul oleks piisanud korralikust mõõdulindist ja spetsialisti abist, et kulukas eksimus ära hoida. Kardinate valimisel võivad määravaks saada üllatavalt väikesed detailid. Ja vahel selgub alles pärast paigaldust, et kaunis kardin ei näegi välja selline, nagu klient ette kujutas.
“Kõige sagedamini on inimesel oma tulevasest aknakattest selge visioon, kuid tehniliste lahenduste osas jääb teadmistest puudu,“ kirjeldab Avakate asutaja Veiki Hiienõmm. See on ka igati mõistetav, sest tänapäeval ulatub valik lihtsatest ruloodest nutitelefoniga juhitavate kardinasüsteemideni. Nii võivad väliselt üsna sarnased tooted kasutusmugavuselt ja tehnilistelt võimalustelt suuresti erineda.
Sobiva lahenduse leidmine peaks alati algama tegelikest vajadustest, mitte konkreetse toote valimisest. Selgeks tuleks teha, kas aknakate peaks varjama päikest, tagama privaatsuse, pimendama magamistuba või andma interjöörile viimase lihvi. Sageli tuleb ühes ruumis täita korraga mitut ülesannet ning siis ei pruugi esialgu välja valitud kardin olla sugugi parim lahendus.

Iga ilus kardin ei sobi igale ilusale aknale

Magamistuppa valitakse enamasti pimendavad tekstiilkardinad, elutuppa poolpimendavad kangad ning kööki ja vannituppa rooma- või ribakardinad. Kontorites on levinud screen-kangaga rulood ja voldikkardinad. Need on aga üksnes üldised soovitused, sest tegelikkuses saab kõiki mainitud kardinatüüpe kasutada väga erinevates ruumides.
Rulood sobivad nii koju kui ka büroosse ning neid saab valida valgust läbilaskva, poolpimendava või täielikult pimendava kangaga. Suurte akende puhul muudab kasutamise mugavamaks mootoriga süsteem. Voldikkardinad on aga eriti paindlikud: neid saab liigutada nii ülevalt alla kui ka alt üles, paigaldada avatavatele akendele, rõduustele ja katuseakendele ning valida erineva pimendusastmega kangaid.
Voldikkardina kvaliteeti ei määra üksnes kangas, vaid ka profiili tugevus ja kinnitusmehhanism. Avakate voldikkardinatel kasutatakse tugevdatud profiili ning topeltmagnetsüsteemi, mille magnetkinnitused asuvad nii kardina üla- kui ka alaosas. Tänu sellele fikseerub kardin sujuvalt mõlemas asendis ega nõua alumise kinnituse jõuga paikasurumist.
“Need on detailid, mida klient ei pruugi kardinat valides märgatagi, kuid mis mõjutavad kasutusmugavust iga päev. Odavamate lahenduste puhul võib juhtuda, et kardin ei fikseeru korralikult või tuleb seda jõuga paika lükata. Meie jaoks on oluline, et mehhanism töötaks sujuvalt ja peaks vastu ka aastatepikkusele kasutamisele,“ selgitab Hiienõmm.
“Vannituppa soovitakse sageli rulood, kuid voldikkardinat nähes muudetakse meelt,” räägib Avakate esindaja Kristi Kumm. Voldikkardina abil saab katta näiteks ainult akna alumise osa, et naabrid sisse ei näeks, jättes ülemise osa päevavalgusele avatuks. “Mõnikord selgub ka, et klient ongi voldikkardinat silmas pidanud, kuid nimetanud seda lihtsalt rulooks. Seetõttu võtame nõustamisele sageli kaasa mõlema toote näidised.”
Ka ribakardinaid ei tasu pidada minevikku jäänud kontorilahenduseks. Tänapäevased süsteemid on töökindlad ja stiilsed ning eriti efektsed on 50 millimeetri laiused ribad. Nende kaldenurka muutes saab täpselt suunata päevavalgust, piirata otsest päikest ja varjata ruumi võõraste pilkude eest. Roomakardinad lisavad seevastu pehmust ja hubasust ning tekstiilkardinad pakuvad peaaegu piiramatuid sisekujundusvõimalusi.
Sageli annab parima tulemuse hoopis erinevate lahenduste kombineerimine. Näiteks võib ruloo või voldikkardina ette paigaldada õhulise tüllkardina ning lisada külgedele dekoratiivsed tekstiilkardinad. Nii saab omavahel ühendada valguse reguleerimise, privaatsuse ja kauni üldilme.
Kõige sagedamini on inimesel oma tulevasest aknakattest selge visioon, kuid tehniliste lahenduste osas jääb teadmistest puudu.
Avakate
  • Putukavõrk
  • Ribakardin
  • Voldikkardin
  • Rulookardin

Suured aknad võivad muuta kodu kasvuhooneks

Maast laeni aknad on uusarendustes ja eramajades väga populaarsed, kuid nende suurimaks probleemiks võib osutuda kuumus. Kõige tõhusam viis seda vältida on peatada päikesekiirgus veel enne, kui see klaasini jõuab. Selleks kasutatakse väliseid fassaadikardinaid, mis aitavad hoida sisekliima mõnusamana ning vähendada jahutamisele kuluvat elektrit.
Fassaadikardinaid on nii ruloo- kui ka ribakardina tüüpi. ZIP-ruloode ilmastikukindlate screen-kangaste avatusteguriks saab valida näiteks 1, 3, 5 või 10 protsenti. Kangas aitab UV-kiirgust tõkestada, kuid võimaldab sõltuvalt kangast ja valgustingimustest ka suletud kardina korral välja näha. Väliste ribakardinate puhul saab ribade kaldenurgaga reguleerida, kui palju päikesevalgust ruumi pääseb, või selle siis peaaegu täielikult blokeerida.
Eriti suurte klaaspindade ning motoriseeritud fassaadisüsteemide puhul tasub spetsialist kaasata juba planeerimise ajal, sest lisaks sobivale tootele tuleb läbi mõelda ka selle juhtimine ja paigaldus.

Ajakirjas nägi see kardin küll teistsugune välja. Miks?

Aknakate võib sulanduda märkamatult interjööri või kujuneda ruumi üheks pilkupüüdvaimaks detailiks. Kristi Kumm meenutab üht Avakate juures valminud oranžikas-kuldset tekstiilkardinat, mis langes maast laeni ning jäi veel 20 sentimeetri jagu põrandale lohisema. “Tulemus oli julge ja efektne,” ütleb ta.
Keerulisemaks läheb asi aga siis, kui inimene soovib sisustusajakirjas nähtud kauneid, korrapäraste voltidega kardinaid, kuid saab lõpuks midagi muud. Põhjus peitub siin sageli kardinapaelas ja siinisüsteemis.
Tavapärane krookepael ei anna samasugust tulemust nagu krooketa pael koos fikseeritud liuguritega, mis hoiavad kardina voldid ühtlased. Avakate kogemuse järgi pettuvad kliendid tulemuses eelkõige siis, kui seda erinevust neile enne tellimist ei selgitata.
Hiienõmme sõnul mängivad tekstiilkardinate puhul tehniliste teadmiste kõrval suurt rolli kogemused, materjalitunnetus ja oskus märgata väikseid detaile.
“Kõik tehnilised teadmised eri tüüpi kardinate – voldikkardinate, ruloode ja ribakardinate – kohta on tulnud aastatepikkuse praktika käigus. Tekstiilkardinate osas on aga igal salongil oma käekiri. Just kogemused on õpetanud meid nägema neid detaile, mis loovad lõpuks kataloogiväärse tulemuse,“ räägib ta.
Olulise osa tekstiilkardinate valmistamise ja kangastega töötamise teadmistest on Avakate meeskond omandanud koostöös Suntray OÜ kogenud spetsialisti Maie Laagrikülliga, kelle teadmised, lai kangavalik ja oskus leida lahendusi ka keerukatele projektidele on olnud ettevõtte arengus märkimisväärse tähtsusega.
“Maie on õpetanud meid nägema kangamaailma hoopis sügavamalt. Tema professionaalsus ja kogemused on sütitanud meie meeskonnas tõelise huvi tekstiilide vastu. Maie juurde pöörduvad nõu saamiseks ka teised kardinasalongid ning temalt õpitu on aidanud meil oma oskusi märkimisväärselt arendada,“ tunnustab Hiienõmm.
Tema sõnul ei seisne hea tekstiilkardina saladus üksnes ilusa kanga valimises. Sama oluline on see, kuidas kangas langeb, millised voldid moodustuvad, kuidas kardin siinil liigub ning kas valitud lahendus sobib ruumi proportsioonidega. Kõik need nüansid mõjutavad lõpptulemust, mida klient iga päev näeb.
Kogu majapidamises ei pea kasutama vaid ühesuguseid kardinaid. Avakate ühes hiljutises eramuprojektis soovis klient, et kardinad liiguksid hommikul automaatselt eest ja õhtul uuesti ette. Magamistuppa valiti mootoriga ruloo ja mootorisiinil tekstiilkardinad, elutuppa voldikkardinad koos motoriseeritud tekstiilkardinatega. Köögi roomakardinad valmistati elutoa kardinatega samast kangast, sauna eesruumi ja tualetti paigaldati aga 50 millimeetri laiused puitribakardinad. Tulemus sai stiilne ja omanäoline. Selliste lahenduste puhul saab soovi korral kasutada ka telefoniga juhtimist.

Viisteist sentimeetrit valesti ja kogu tellimus tuleb ümber teha

Kui kardina värv ja kangas on maitseasi, siis mõõtmine nõuab millimeetritäpsust. Klaasiliistude vahele paigaldatav voldikkardin ei pruugi liiga kitsana korralikult pimendada, liiga lai kardin võib aga sinna kinni kiiluda.
“Mulle meenub üks hiljutine mõõtmine Raplas, kus kliendi antud akna laius erines tegelikust koguni 15 sentimeetrit. Teisel korral tellis klient voldikkardinad enda võetud mõõtude järgi, milles ta oli täiesti kindel. Paigaldamisel selgus, et kardinad on liiga kitsad. Hiljem tuli välja, et mõõtmiseks oli kasutatud telefoni rakendust, võimalik, et isegi diivanilt tõusmata,” meenutab Veiki Hiienõmm.
Sellised eksimused võivad lõppeda uute kardinate tellimise või olemasolevate ümbertegemisega. Seetõttu eelistab Avakate mõõdud alati ise üle kontrollida, isegi kui klient on need juba hinnapäringule lisanud.
Mõõtmine ei tähenda vaid akna laiuse ja kõrguse kirjapanemist. Arvestada tuleb ka klaasiliistude, aknaraami, käepidemete, akna avanemissuuna ning valitud kardinasüsteemi paigaldusnõuetega.
“Kardin võib olla valmistatud väga kvaliteetsest materjalist, aga kui mõõdud või paigalduslahendus on valed, ei saa ka tulemus hea olla. Seepärast ongi oluline, et spetsialist näeks akent kohapeal ja saaks hinnata kõiki tehnilisi nüansse,“ selgitab ta.

Kõige odavam lahendus ei pruugi alati olla soodsaim

Praegu on kodudes kõige populaarsemad tekstiil- ja voldikkardinad, büroodes aga screen-rulood ja tekstiilkardinad. Pisut vähem kasutatakse kassettruloosid, miniruloosid ja traditsioonilisi püstlamellkardinaid, mille asemel koguvad populaarsust Mirage-kardinad, mis ühendavad püstlamellkardina tööpõhimõtte õhulise tüllkardina välimusega.
Ehkki mini- ja kassettrulood on Avakate valikus olemas, ei ole need ettevõtte hinnangul väiksema töökindluse tõttu esimeseks valikuks. Odavam hind ei tähenda alati kehvemat kvaliteeti, kuid nende süsteemide puhul peab Avakate hinnavahet põhjendatuks.
„Samas pole mõtet maksta ka võimaluste eest, mida tegelikult ei kasutata. Näiteks ei pea iga aknakate olema mootoriga üksnes seetõttu, et see tundub uhke. Pigem tasub investeerida kvaliteetsetesse materjalidesse ja mehhanismidesse,“ arutleb Hiienõmm ning toob näitena Forest Groupi kardinasiinid.
“Nende odavaid analooge võidakse müüa originaalidega võrreldava hinnaga. Esialgu ei pruugi erinevust märgata, kuid mõne aasta pärast võib odavama siini sisemine kattekiht kuluda ning liugurid ei liigu enam sujuvalt.”
Väga tähtis on ka õige hooldus, eriti tekstiilkardinate puhul, mis on sageli kõige kallimad aknakatted. Neid ei tasu pesumasinasse panna koos saunalinadega. Järgida tuleb konkreetse kanga hooldusjuhist, mille Avakate oma õmmeldud kardinatele alati külge õmbleb ning mida ka kliendile tutvustab.

Eesti kardinaettevõte jõudis Itaalia kangatootja ametlikuks esindajaks

Avakate on jõudnud ka rahvusvahelise koostööni. Hiljutisel tööreisil Riiga külastas meeskond sealseid juhtivaid kardinasalonge ning kohtus Itaalia vanima ja mainekama kangatootja ViaRoma60 esindajatega.
Kohtumise tulemusena sõlmiti pikaajaline koostööleping, mille alusel sai Avakate taga tegutsevast GreatHoliday OÜst ViaRoma60 ametlik esindaja kogu Baltikumis.
“See on meile tohutu tunnustus, et meie tööd on märgatud ka Itaalias,“ ütleb Hiienõmm.
Koostöö tähendab seda, et Avakate hakkab juba lähinädalatel tutvustama Eesti kardinasalongidele ViaRoma60 eksklusiivset 2027. aasta kangakollektsiooni. Nii jõuavad uued Itaalia kangad ja materjalilahendused ka kohalike sisekujundajate, kardinasalongide ning klientideni.

Putukavõrgule talvel ei mõelda, kuid suvel tahetakse, et see olemas oleks

Aknakatete kõrval tasub mõelda putukavõrkudele, mille valik on palju laiem kui tavaline akna ette kinnitatav võrk. Saadaval on näiteks raamiga, rulootüüpi ja volditavad lahendused nii akendele kui ka rõdu- ja terrassiustele.
Lisaks on olemas tugevamad alumiiniumvõrgud ning spetsiaalsed antiallergilised võrgud. Valida saab ka erinevaid toone, et võrk sobituks akende ja hoone üldilmega. Putukavõrkudele võib mõelda juba varakult, kuid nende tellimist ei pea siduma ülejäänud aknakatete paigaldamisega.
“Meie poole pöördudes ei pea klient teadma, millist kardinat või putukavõrku ta täpselt soovib. Kõik algab vestlusest, mille käigus saavad vajadused selgeks. Siis vaadatakse aknad kohapeal üle, võetakse mõõdud ning tutvustatakse sobivaid lahendusi ja kangavalikuid,“ selgitab Hiienõmm.
“Meie jaoks on parim tulemus see, kui klient ei pea pärast paigaldust mõtlema sellele, mida oleks võinud teisiti teha. Õigesti valitud aknakate peab sobima nii ruumi, inimese harjumuste kui ka igapäevaste vajadustega ning töötama sama hästi, kui see välja näeb,” lisab ta.
Võta meiega ühendust ja arutame koos, milline lahendus Sinu vajadustele sobiks.
Avakate toodete ning mõõtmis- ja paigaldusteenusega saab tutvuda aadressil www.avakate.ee.
Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks
Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.

Seotud lood

Kui iga detail saab oma digitaalse identiteedi: kuidas vähendada käsitsitööd tootmises?
  • ST
  • 22.10.26, 12:59
Kui iga detail saab oma digitaalse identiteedi: kuidas vähendada käsitsitööd tootmises?

Hetkel kuum

Foto on illustratiivne.
TOP
  • 28.10.26, 06:00
Palga TOPi tipp küünitab 20 000 euro poole
Lisatud 500 parimat palgamaksjat
Nende firmade kõrval, kes on oma nime suurte tähtedega selle Tallinnas Narva maantee äärse ärihoone seinale kirjutanud, on ennast sisse kirjutanud ka Eestimaa parim palgamaksja.
Uudised
  • 28.10.26, 06:00
Eesti parim palgamaksja jagas kogu käibe palkadeks
Tehisintellektifirma Anthropic on suutnud erakordse kasvu kõrval jõuda ka kvartalipõhise ärikasumini ning tema kliendid paistavad teenust üha rohkem kasutavat.
Investor Toomas
  • 28.10.26, 13:16
Anthropicu IPO ajab näpud sügelema
Investor Toomase kommentaar
RKIK korraldas kaitseväe sõidu- ja veoautode remondiks ja hoolduseks uue hanke, et oleks rohkem konkurentsi. Hankesse lisasid nad keelu, et eri kategooriates ei tohi hinda alla lasta, kattes madala hinna kulusid mujal. Esimene kohtuaste nõustus, et RKIK tegi selle osas liialt formaalse kontrolli ja nende analüüs oli liiga üldine.
Uudised
  • 27.10.26, 18:01
RKIK sai 53 miljoni eurose hankega kohtus lüüa
Üleöö uksed kinni: Studioworksi tööseisak sai ühe töötaja sõnul alguse juba 17. septembril, kui esmalt hakati sulgema üksikuid mängulaudu. Paar päeva hiljem teatati aga, et kõik lauad on suletud ning töötajad ei pea tööle tulema.
Uudised
  • 28.10.26, 15:34
Maksuamet nõuab Trumpi poega võõrustanud firma pankrotti
Aseriaru tuulepark Tallinna–Narva maantee ääres.
Uudised
  • 28.10.26, 12:30
Oma maale tuulikud lubanud ettevõtja on hädas müraga. Vallavanema sõnul on mees sarikaebaja
Riigikokku jõuab koalitsioonileppes lubatud plaan.
Uudised
  • 28.10.26, 12:41
Koalitsiooni eelnõu lubab pensionisamba kodulaenu tagatiseks panna
“Tore, et nad sotside eelnõud toetavad”
K-rauta uue kontseptsiooniga kauplus Tartu külje all Raadil.
  • ST
Sisuturundus
  • 20.10.26, 11:48
Senukai loobub Baltikumis W. P. Carey kinnisvarast
Pensioniraha kodulaenu tagatiseks – hea mõte!
Pensioniraha kodulaenu tagatiseks – hea mõte!
Christine Lagarde teatas täna, et lahkub keskpanga presidendi kohalt veebruaris
Euroopa Keskpank jättis intressid muutmata, kuid pinged püsivad
Oma ametis ka Eestit külastanud Lagarde lahkub keskpanga presidendi kohalt enne ametiaja lõppu.
Christine Lagarde lahkub keskpanga presidendi kohalt enne ametiaja lõppu
Pensioniraha kodulaenu tagatiseks – hea mõte!
Pensioniraha kodulaenu tagatiseks – hea mõte!
On selge, et ükskõik kui põhjalik on müügileping või mis seal fikseeritud, ei kaitse see müüjat hilisemate vaidluste eest lõpuni ning jätab ukse selles osas lahti.
Maakler: varjatud puuduste vaidlused langustrendis, turg lahendab probleemi ise
Kas Tallinna ja Tartu kontorid jäävad alles, ei saanud Pipedrive’i kõneisik kinnitada. Töötajate jaoks selgub nende saatus homseks.
Pipedrive koondab massiliselt töötajaid ja paneb kontoreid kinni. “Väga rasked otsused”
Kiiruskaamera Tallinna–Tartu maanteel.
“Halvemat asja olla ei saa.” Kiiruskaamerate politiseerimine teeb liikluse ohtlikumaks
Coolbet oli Keila korvpalliklubi peasponsor.
Coolbeti peakontor koondab Eestis 130 töötajat
Lisatud Coolbeti kommentaar
Microsoftiga on kvartalitulemusi vaadates kõik hästi, küsimusi tekitab Alphabet. Google Cloudi ärikasum hüppas aastaga 3,6 miljardilt 11,1 miljardile dollarile, ent Alphabeti aktsia kukkus tulemuste järel ligi kümnendiku.
261 000 eurot tules: Google'i krahh ja Microsofti rekord panid kolmandiku mu portfellist proovile
Investor Toomase kommentaar
Folderiti asutaja ja tegevjuht Kent Raju
  • ST
Folderiti juht: ettevõtted kardavad tarkvara vahetamist rohkem kui suuri arveid
Aprillis langes nafta hind järsult president Donald Trumpi Truth Sociali postituse peale, milles teatati Iraani sõja vaherahust.
Reuters: Wall Street ostab kiiremat ligipääsu Donald Trumpi postitustele
Fondi dividendipotensiaal on 75,20 senti aktsia kohta, võrreldes aastataguse 66,66 sendiga, märgib fond. Pildil EfTEN Capitali juht Viljar Arakas.
EfTENi kinnisvarafond kasvatas dividendipotentsiaali ligi 13%
Tänavu üheksa kuuga on Volkswageni ärikasum langenud pea 99 protsenti.
Volkswageni kvartalikahjum ulatus 5,9 miljardi euroni
Liveni kolmas kvartal lõppes kahjumis, suur üleandmine tuleb aasta lõpus
Liveni kolmas kvartal lõppes kahjumis, suur üleandmine tuleb aasta lõpus
Elektripaketid, telefonioperaatorite hinnad, spordiklubi liikmemaksud ja kodulaenud – TF Banki Eesti filiaali ja Balti regiooni juhi Tõnis Männi hinnangul tasub kõik need kulud aeg-ajalt üle vaadata ning vajadusel teenusepakkujalt paremat pakkumist küsida.
Pangajuht õpetab pankadega kauplema: „Küsida tuleb nii, et endal ka häbi on“
Foto on illustratiivne.
Palga TOPi tipp küünitab 20 000 euro poole
Lisatud 500 parimat palgamaksjat
Nende firmade kõrval, kes on oma nime suurte tähtedega selle Tallinnas Narva maantee äärse ärihoone seinale kirjutanud, on ennast sisse kirjutanud ka Eestimaa parim palgamaksja.
Eesti parim palgamaksja jagas kogu käibe palkadeks
Kümme eri suuruses pakki, mida tellisid inimesed omale kuskilt mujalt Euroopa otsast, aga kunagi neid kätte ei saanudki. Hinnalisim asi, mis ühest pakist välja tuli, oli rohkem väärt kui kõik ülejäänud pakkide sisud kokku.
Eksperiment: ostsin 80 euro eest suvalisi postipakke, välja tuli 1000 euro väärtuses kraami
Ivo Volkovi juhitud Merko kontsern on Lätis juba ligi 30 aastat tegutsenud, kuid ta tervitab Riia turul ka nooremaid konkurente.
Eestlased krabasid lätlaste nina alt Riia kinnisvaraturu endale. “Lätlane teab, et kui Eesti arendaja on teinud, siis sellel on kvaliteedimärk taga”
Juhul kui turg on võlakirja lunastuse hetkel madalseisus, võib tekkida olukord, kus ettevõte ei suuda võlakirju tagasi maksta. Siis tuleb otsida muid lahendusi, märkis võlakirjaekspert Valeria Kiisk.
Eesti võlakirjaturul küpseb 44 miljoni euro suurune proovikivi
Värskelt ükssarvikustaatusesse ehk vähemalt 1 miljardi dollari suuruse väärtuseni jõudnud Blackwalli asutaja Nikita Rosenberg ja riskikapitalifirma Tera Ventures juht Stanislav Ivanov võivad üksteist õnnitleda märgilise sammu puhul.
Eesti sai järgmise ükssarviku
Katri Raudsepp liikus koos eelmise RKIKi peadirektori Magnus-Valdemar Saarega kaitsetööstusettevõtte Wolfram Europa OÜ juhatusse. Ka selles kaitsefirmas on suurettevõtjal Margus Linnamäel osalus.
RKIKi asejuht üritas suunata Linnamäe osalusega firmale magusa raketihanke ja läks hiljem tema palgale
Suuraktsionär Tarmo Sild andis Arco Vara juhtimise üle 2020. aastal. Möödunud aastal andis ta ära ka nõukogu esimehe koha, selle sai Kert Keskpaik, kuid nüüd võttis Sild juhi kohale asunud Keskpaigalt nõukogu vedamise tagasi enda kätte.
35 miljoni eurone õppetund: pidevate juhivahetustega Arco Varal on pureda paras pähkel

Podcastid

Rimi Eesti juht: tööstuskaupade vilkam ostmine viitab kindlustundele
Hommikuprogramm
Rimi Eesti juht: tööstuskaupade vilkam ostmine viitab kindlustundele
00:00
Börsiajakirjanik Alphabeti tulemustest: pettumus, pettumus, pettumus
Hommikuprogramm
Börsiajakirjanik Alphabeti tulemustest: pettumus, pettumus, pettumus
00:00
Kristjan Tamla: EfTENi fondi tulemustes on näha mitut positiivset trendi
Hommikuprogramm
Kristjan Tamla: EfTENi fondi tulemustes on näha mitut positiivset trendi
Pangajuht õpetab pankadega kauplema: „Küsida tuleb nii, et endal ka häbi on“
Äripäeva raamatuklubi
Pangajuht õpetab pankadega kauplema: „Küsida tuleb nii, et endal ka häbi on“
Kadri Seeder: palga TOP näitab, kui eri maailmades ettevõtted elavad
Hommikuprogramm
Kadri Seeder: palga TOP näitab, kui eri maailmades ettevõtted elavad
Kogemused tööpõllult: elektritransport tasub end juba ära, kuid laadimistaristu pead ise välja nuputama
Logistikauudised eetris
Kogemused tööpõllult: elektritransport tasub end juba ära, kuid laadimistaristu pead ise välja nuputama
02.-03.11.2026 ja 09.-10.11.2026 Küberturbejuhi kool
Äripäeva Akadeemia
Küberturbejuhi kool
Kursuse maht 72 akadeemilist tundi (jaotatud 4-le päevale), millest 32 ak h on auditoorne õpe ja 40 ak h iseseisev õpe.
06.11.2026 Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Äripäeva Akadeemia
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
7 akadeemilist tundi
09.11.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
13.11.2026 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
19.11.2026 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
20.11.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
24.11.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
Äripäeva Akadeemia
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (24.11., 08.12.,09.12. ja 14.12.2026)
Äripäeva Akadeemia
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
25.11.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - vundament
8 akadeemilist tundi
25.11.2026 Vaibkoodimine
Äripäeva Akadeemia
Vaibkoodimine
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 28.10.26, 06:00
Eesti parim palgamaksja jagas kogu käibe palkadeks
2
Uudised
  • 28.10.26, 15:34
Maksuamet nõuab Trumpi poega võõrustanud firma pankrotti
3
Uudised
  • 28.10.26, 12:30
Oma maale tuulikud lubanud ettevõtja on hädas müraga. Vallavanema sõnul on mees sarikaebaja
4
Uudised
  • 27.10.26, 18:01
RKIK sai 53 miljoni eurose hankega kohtus lüüa
5
TOP
  • 28.10.26, 06:00
Palga TOPi tipp küünitab 20 000 euro poole
Lisatud 500 parimat palgamaksjat
6
Uudised
  • 28.10.26, 14:28
Zelenskõi avas ukse Venemaa julgeolekutagatistele

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 29.10.26, 16:32
Alphabeti kukkumine tiris USA börsid miinusesse, tehisintellekti mured paljastusid taas
Juhtkiri
  • 29.10.26, 16:00
Pensioniraha kodulaenu tagatiseks – hea mõte!
Saated
  • 29.10.26, 15:30
“Halvemat asja olla ei saa.” Kiiruskaamerate politiseerimine teeb liikluse ohtlikumaks
Uudised
  • 29.10.26, 15:16
Euroopa Keskpank jättis intressid muutmata, kuid pinged püsivad
Uudised
  • 29.10.26, 15:09
Pipedrive’i endine tippjuht: suurkärpe taga paistab USA omaniku soov
Uudised
  • 29.10.26, 14:57
Pipedrive’i järsk koondamine jättis töötajad teadmatusse. “See on väga hirmus!”
Saated
  • 29.10.26, 14:42
Maakler: varjatud puuduste vaidlused langustrendis, turg lahendab probleemi ise
Investor Toomas
  • 29.10.26, 14:38
261 000 eurot tules: Google'i krahh ja Microsofti rekord panid kolmandiku mu portfellist proovile
Investor Toomase kommentaar
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026