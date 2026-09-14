Peter Lõhmus: ei tasu enne valimisi uskuda, et maksud hakkavad langema
Eesti riigi rahandust jälgiva sõltumatu eelarvenõukogu esimees Peter Lõhmus annab mõista, et keerulises majandusolukorras enne riigikogu valimisi peab valija väga kriitiliselt hindama, mida poliitikud lubavad.
Võlakoormuse kiire kasvu pidurdamiseks soovitab riigi eelarvenõukogu taaskehtestada reegli, mille järgi eelarvedefitsiiti kärbitakse vähemalt poole protsendi võrra SKPst ehk umbes 240 miljonit eurot aastas.
Lords LB Asset Management viib kuni 30. septembrini läbi Baltic Core Property Fundi fondiosakute avalikku pakkumist. Fond plaanib luua toimivatest ja üüritulu tootvatest A-klassi ärihoonetest koosneva portfelli ning selle esimene kavandatav ost on Vilniuse kesklinnas asuv ärikeskus Artery, mille täituvus on 98%. Mida tähendab fondiosak investorile, millised tegurid määravad selle väärtuse muutumise ja millest moodustub investeeringu tootlus?