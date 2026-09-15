Tagasi Maru Betoonitööde juht: jahime tänavu Eestis käiberekordit, kuid Soomes maandame riske Kuigi Maru Betoonitöödele annavad Eestis praegu palju tööd nii Rail Baltica kui ka suured hooneprojektid, ei plaani ettevõte Soome turult taanduda, sest seal on näha selgeid kasvumärke, mis lubavad hajutada riske, rääkis Maru Betoonitööde juht Taavi Varb.

Taavi Varb rääkis saates “Eetris on ehitusuudised”, et Soome on ka suuremate objektide turg taas liikuma hakanud. ”Kui paaril varasemal aastal oli uusi lepinguid raske saada, siis nüüd jõuab ettevõtteni järjest projekte, mille puhul tellijad kinnitavad, et ehitusega tõepoolest alustatakse,“ kinnitas ta.

Varb nendis, et kui 20 aastat tagasi võis olla Eesti ja Soome palgavahe isegi kahekordne, siis praegu võib see olla paarkümmend protsenti ning tubli töödejuhataja saab Eestis juba Soomega võrreldavat palka. Siiski hoiavad Soomes eelkõige sealsed objektid ja äriline kaalutlus. „Me tahame ehitada ikkagi maamärke, milleks Eestis võimalus puudub,“ märkis Varb.

Teine põhjus on riskide hajutamine: kui ühel turul ehitusmahud vähenevad, võib teisel samal ajal tööd rohkem olla, eriti kui Eestis paari aasta pärast Rail Baltica ehitus läbi saab.