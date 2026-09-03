Lepasepp: tööstus peab võtma oma energiajulgeoleku enda kontrolli alla

Samas ei ole energiajulgeolek ainult kaitsekulu. Lepasepa sõnul võimaldavad akud, kohapealne taastuvenergia ning tarbimise juhtimine ettevõttel ka elektriarveid vähendada. Tööstustel tasub tema hinnangul läbi mõelda, millal tootmine kõige rohkem elektrit vajab ning kas osa tarbimisest saab kallimatelt hommiku- ja õhtutundidelt mujale nihutada.
Ka päikesepaneelide ja salvestuse majanduslik tasuvus on viimastel aastatel kiiresti paranenud. Lepasepa sõnul maksis Sunly esimeste päikeseparkide rajamine ligi 800 000 eurot megavati kohta, samas kui praegu räägitakse juba umbes 300 000 euro suurusest ehituskulust.
Saates „Fookuses: tark tööstus“ räägivad saatejuht Mart Valner ja Sunly tegevjuht Priit Lepasepp
veel tuuleparkide vastuseisust, Eesti elektrisüsteemi varustuskindlusest, energiakulu fikseerimisest ning sellest, miks tootmine ja uus elektritootmine peavad Eestis arenema käsikäes.