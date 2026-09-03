Tagasi Lepasepp: tööstus peab võtma oma energiajulgeoleku enda kontrolli alla Elektrivarustuse katkemise risk ei tule enam ainult tormidest või tehnilistest riketest. Sunly tegevjuhi Priit Lepasepa sõnul tuleb energiaettevõtetel ja tööstusel arvestada ka küberrünnakute, sabotaaži ning teiste julgeolekuriskidega.

Ettevõtted peaksid seetõttu läbi mõtlema, milline osa tootmisest peab suutma elektrikatkestuse korral edasi töötada ning kui palju ollakse selle eest valmis maksma.

Lepasepa sõnul ei tähenda toimepidevus tingimata seda, et tehas peaks suutma tavapärasel võimsusel täiesti iseseisvalt töötada. Kohapealse tootmise ja akusalvestuse abil on aga võimalik tagada kriitiliste protsesside jätkumine vähemalt mõne tunni jooksul. „Täna on võimalik tehniliste lahenduste ja mõistliku kuluga saavutada, et mingiks ajaks sinu tööstus jääb tööle ja pooltoode ei jää treipingile seisma,“ kirjeldas ta.

Üha olulisemaks muutub Lepasepa hinnangul ka küberturvalisus. Sunly korraldab oma töötajatele ka testründeid, sest tehniliste kaitsemeetmete kõrval jääb suurimaks nõrkuseks inimene: ründajad kasutavad ära avalikku infot töötajate, kalendrite ja ettevõtte tegevuse kohta ning piisata võib ühest valest klikist. Ka vanade seadmete uuendamata tarkvara või muutmata vaikimisi parool võib anda ründajale sissepääsu.