Ukraina-Vene sõda ja El Niño tõukasid põllusaaduste hinnad järsult üles

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esinaine Kerli Ats on pärast kohtumist peaminister Kristen Michaliga optimistlik, sest põllumeeste soov suunata 546 miljonit eurot sektori investeeringuteks sai peaministrilt põhimõttelise kinnituse.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.