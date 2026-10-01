Indrek Lepik: kõik oleksid väga õnnelikud, kui Suurbritannia uuesti Euroopaga liituks

“Mul oli täiesti kopp ees igasugusest finantsist ja ma ei tahtnud sellest enam mitte midagi kuulda,” jagas investeerimisplatvormi Lightyear kaasasutaja ja juht Martin Sokk tänavusel Investeerimisfestivalil.
Endine Euroopa Komisjoni asepresident ja peaminister Siim Kallas avas vahetus intervjuus Euroopa ning selle liitlaste suhteid. Intervjuus tulevad kõne alla kujunenud olukorra taust ja allhoovused, ent ka perspektiivid. Kallase kinnitusel on Euroopa ühisarmee kindlalt tulemas ja ka Eestil peab olema midagi omalt poolt pakkuda.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.