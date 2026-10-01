Indrek Lepik: kõik oleksid väga õnnelikud, kui Suurbritannia uuesti Euroopaga liituks

Endine Euroopa Komisjoni asepresident ja peaminister Siim Kallas avas vahetus intervjuus Euroopa ning selle liitlaste suhteid. Intervjuus tulevad kõne alla kujunenud olukorra taust ja allhoovused, ent ka perspektiivid. Kallase kinnitusel on Euroopa ühisarmee kindlalt tulemas ja ka Eestil peab olema midagi omalt poolt pakkuda.