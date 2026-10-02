Advokaat neuroerinevatest inimestest: kui ta on kodukontoris efektiivsem, tuleb seda lubada

Kodukontoril on olulised eelised, näiteks see, et kõik spetsialistid ei pea elama just pealinnas. Kuid lõppeks peab juht töökorralduse ikkagi otsustama selle järgi, mis on ettevõtte eesmärgid, kirjutab Kaspar Oja vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.