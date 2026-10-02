Advokaat neuroerinevatest inimestest: kui ta on kodukontoris efektiivsem, tuleb seda lubada

Kodukontoril on olulised eelised, näiteks see, et kõik spetsialistid ei pea elama just pealinnas. Kuid lõppeks peab juht töökorralduse ikkagi otsustama selle järgi, mis on ettevõtte eesmärgid, kirjutab Kaspar Oja vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Rahvusvahelised töökoha uuringud näitavad, et inimesed ei ole kontori vastu – nad lihtsalt tahavad keskkonda, mis aitab neil päriselt paremini töötada, kirjutab Elisa personalijuht Agne Sokolov vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.