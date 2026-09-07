Tagasi Käo ja Hanschmidt: kui on maksurahu, siis majandus kasvab Ettevõtjad Jüri Käo ja Ain Hanschmidt rõhutasid Äripäeva raadio saates “Tööandjate tund” maksurahu seost stabiilse majanduskeskkonna ja seeläbi majanduskasvuga.

“Kui siin olid need suured maksudebatid või maksufestivalid või maksupalaganid, kuidas me seda nimetame, siis majandus hakkas langema. Investorid ja ettevõtjad ei julge investeerida ja tarbija ei julge tarbida ning see toob kaasa majanduslanguse,” selgitab saates suurettevõtja ja tööandjate keskliidu president Ain Hanschmidt . “Nagu maksurahu tuli, nii majandus hakkas kohe kasvama.”

“Kui majanduskeskkond on ettearvamatu ega tea, kui palju sult raha (maksudena) ära võetakse, siis ei ole võimalik lihtsalt neid äriplaane ellu viia ja jäetakse ootele,” rõhutas ta.

“Nii Eesti ettevõtja kui välisettevõtja ootab alati valitsuselt selgeid sõnumeid maksupoliitika kohta,” lisas NG Investeeringute juhatuse liige ja tööandjate keskliidu aseesimees Jüri Käo . “Sõnum, et maksudebatti ei tehta, on väga kõva sõnum.”