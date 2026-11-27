Tagasi ST Eesti Andmekeskuste Liit alustas: buum annab Eestile teenimisvõimaluse ka siis, kui serverid seisavad mujal Eesti andmekeskuste sektoril on nüüd ühine hääl. 25. novembril Tallinnas avaüritusega tegevust alustanud Eesti Andmekeskuste Liit (EDCA) tahab tuua valdkonna ettevõtted ühise laua taha, aidata neil tehisintellekti buumist rohkem kasu saada ning seista selle eest, et Eestis oleksid andmekeskuste arenguks selged reeglid ja head tingimused.

Andmekeskuste sektor sai ühise hääle

Novotel Tallinnas peetud avaüritusele tulid kokku mitmesuguste ettevõtete ja huvitatud organisatsioonide esindajad: andmekeskuste arendajad, energia- ja taristuettevõtted, ehitus- ja inseneriettevõtted, tehnoloogiafirmad ning teadlased. Ühine küsimus oli, kas Eesti on tehisintellekti ja arvutusvõimsuse majanduseks valmis ning mida tuleks selleks teha.

Liitu tutvustas selle tegevjuht Kairi Kõrve, kes juhtis ka paneeldiskussiooni. EDCA on sõltumatu valdkonnaliit, mis koondab andmekeskuste väärtusahela ettevõtteid ja organisatsioone. Liitu juhivad liikmed ise: nemad seavad prioriteedid, kujundavad ühised seisukohad ja algatavad koostööprojekte. Liikmeks saavad astuda kõik valdkonnaga seotud ettevõtted. Kõrve sõnul on andmekeskuste valdkond palju laiem kui serveriruumide ehitamine. Sellesse kuuluvad arendajad, ehitajad, tehnoloogiapakkujad, energiaettevõtted, sideoperaatorid, kinnisvaraomanikud ja teenuste kasutajad. Liit tahab need osapooled kokku tuua, kaardistada Eesti ettevõtete oskused ning seista sektori huvide eest nii riigi kui ka rahvusvaheliste partnerite ees. Sektori areng sõltub korraga paljudest asjadest: energiast, sideühendustest, planeeringutest, regulatsioonist, tehnoloogiast, oskustest ja investeeringutest. Elektri kättesaadavus, võrguga liitumine, planeerimine, küberturvalisus, oskustöötajad ja keskkonnanõuded puudutavad kõiki turuosalisi, kuid seni on igaüks neid lahendanud omaette. Koostöö ei tähenda konkurentsi lõppu – pigem arusaamist, kus ühine tegutsemine tuleb kasuks kogu valdkonnale. EDCA tahab olla see partner, kes räägib poliitikakujundajate ja ametiasutustega sektori nimel ning aitab kujundada andmekeskuste arenguks vajalikku seadusandlikku raamistikku. Ühine hääl ei asenda seejuures üksikute ettevõtete seisukohti, vaid aitab sektori rolli selgemini lahti seletada. Avaüritus andis koostööle hea stardi. Ettevõtted said üksteist tundma õppida, kuulda eri valdkondade ekspertide hinnanguid ja arutada, millised tingimused peaks Eesti looma, et andmekeskuste buumist võita.

Liidu üks algatajatest ja asutajatest on AS Skat-Keskus. Ettevõtte nõukogu liige Aleksandr Krylov selgitab, miks liit oli vaja luua.

„Märkasime, et Eestis sellist organisatsiooni ei ole ja tegelikult puudub ka side selle valdkonna ettevõtete vahel. Meil tekkis võimalus sektorile hoog sisse anda ja luua koht, kus ettevõtted saaksid omavahel suhelda ja kogemusi vahetada,“ selgitab Krylov.

Tema sõnul ei olnud eesmärk ainult suurte andmekeskuste Eestisse meelitamine. Olulisem on küsida, kui palju võidab Eesti majandus sellest, et andmekeskusi ehitatakse üle maailma kiiresti juurde.

„Meie ärimudel tugineb ekspordile. Teenime rohkem sellest, et ekspordime andmekeskustele vajalikke teenuseid ja tooteid, kui sellest, et neid Eestisse ehitatakse,“ ütleb Krylov.

Tehisintellekt vajab füüsilist taristut

Tehisintellekt muudab kiiresti seda, kuidas ettevõtted töötavad ning tooteid ja teenuseid loovad. Selle taga on aga väga füüsiline taristu: andmekeskused, elektrivõrgud, jahutus, sideühendused ja keerukas inseneritöö. Mida rohkem tehisintellekti kasutatakse, seda rohkem on vaja arvutusvõimsust – ja elektrit, et see töötaks.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) tänavu kevadel avaldatud ülevaate järgi kulus andmekeskustele 2025. aastal ligikaudu 485 teravatt-tundi elektrit. Baasstsenaariumi kohaselt võib see 2030. aastaks peaaegu kahekordistuda, 945 teravatt-tunnini. Tehisintellektile keskendunud andmekeskuste elektritarve kasvab veelgi kiiremini: umbes 150 teravatt-tunnilt 465 teravatt-tunnini ehk enam kui kolm korda.

Selleks et arengust võita, ei pea Eesti tingimata võistlema Euroopa suurimate andmekeskuste asukohtadega. Väärtust saab luua ka seadmeid tootes, projekteerides, ehitades ning automaatika-, jahutus-, elektri- ja moodullahendusi pakkudes. Iga lüli – operaatorid, energiaettevõtted, tehnoloogiapakkujad, insenerid ja ehitajad – toob kaasa oma teadmised. Kui neid jagatakse, sünnivad paremad otsused ja samu vigu ei tehta mitu korda.

Eesti insenerid ja tootjad saavad Põhjamaade kasvust osa

Skat-Keskuse kogemus näitab, et lisandväärtus ei pea jääma riiki, kuhu andmekeskus kerkib. Üle 90 protsendi ettevõtte tellimustest on seotud andmekeskuste ehitusega ning praegu tehakse neid töid Soomes. Suur osa ettevalmistusest, tootmisest ja tööjõust on aga pärit Eestist.

„Suurem osa meie tööjõust on Eestist. Tänapäevaseid andmekeskusi ehitatakse moodulitena, nii et väga palju tööd tehakse ära juba enne objektile jõudmist. Kogu eeltöö ja prefabritseerimine toimub meil Eestis: ostame materjali kohalikelt tarnijatelt, palkame siin inimesi ja arendame siin ettevõtet,“ räägib Krylov.

Seega võib ka Soome või Rootsi kerkiv andmekeskus anda tööd Eesti tootjatele, inseneridele, projektijuhtidele ja oskustöölistele.

Lähiaastatel näeb Krylov suurt võimalust just Põhjamaades. Tema hinnangul saavad Eesti ehitus- ja inseneriettevõtted haarata osa Skandinaavia andmekeskuste ehitusturust, kuid kõige raskem on esimene samm.

„Väga oluline on saada esimene töö, esimene leping, esimene referents. Kui see on portfellis, saab sellega edasi minna – tegijatest on ju puudus,“ ütleb ta.

Andmekeskuste ehitamine nõuab ka uusi oskusi. Krylovi sõnul on BIM- ja 3D-modelleerimine, projekteerimise täpsus ja koostöö teiste töövõtjatega jõudnud hoopis uuele tasemele. Paljud otsused tuleb langetada juba projekteerimise ajal, sest ehitustempo on kiire ja ühel objektil töötab korraga palju ettevõtteid. Teisiti käib ka logistika: vaja on vahelaoplatse, oma transporti ja täpset ajakava.

2900 megavatti taotlusi – kas Eesti elektrivõrk peab vastu?

Andmekeskuste suurimaks piduriks võib saada elektri kättesaadavus. Sellele juhtis avaüritusel tähelepanu TalTechi elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemteadur Tarmo Korõtko.

Tema ettekandes toodud Eleringi andmetel oli 21. novembri seisuga esitatud seitse andmekeskuste võrguga liitumise taotlust kokku 2900 megavati ulatuses. Võrdluseks: Eesti kõigi aegade suurim elektritarbimine on olnud 1723 megavatti.

See ei tähenda, et kõik projektid teoks saavad või et kogu võimsust kohe vaja läheb – koormus kasvab järk-järgult koos projektidega. Kuid juba taotluste maht näitab, kui suur surve võib elektrisüsteemile tulla.

Korõtko tõi näiteks 200megavatise andmekeskuse. Kui see töötaks keskmiselt 80protsendilise koormusega, kuluks tal aastas umbes 1,4 teravatt-tundi elektrit ehk 16,9 protsenti kogu Eesti 2025. aasta tarbimisest (8,3 teravatt-tundi). Täiskoormusel kuluks 1,75 teravatt-tundi ehk 21,1 protsenti.

Seepärast ei saa andmekeskustest rääkida energiasüsteemist eraldi. Küsimus pole ainult selles, kas ettevõte suudab elektri eest maksta, vaid ka selles, kas elektrijaamad, võrk ja ühendused uue koormuse välja kannavad.

Korõtko hinnangul ei piisa sellest, et rajada juurde jaamu ja vedada kohale jämedam kaabel. Tehisintellekti mudeleid treenivate andmekeskuste koormus võib hüpata järsult: ühes uuringus kasvas 50megavatise ploki tarbimine 80 millisekundiga 24 megavati võrra. Pärast Venemaa elektrisüsteemist lahkumist peab Eesti selliste kõikumistega ise toime tulema. Samas saavad andmekeskused võrku ka aidata – näiteks ajutiselt arvutusvõimsust piirates, kui süsteem on pinge all.

Lahtine on ka küsimus, kes maksab võrgu tugevdamise eest. Praegu tasub liitumise eest liituja, kuid andmekeskuste puhul võivad kulud kasvada nii suureks, et Korõtko soovitas sektoril endal algatada Eleringiga arutelu senise metoodika ülevaatamiseks. Tema sõnul tasuks olla ennetav, sest kiiresti edasi tormavate arendajate ja ettevaatlike võrguettevõtete vahel on konflikt varem või hiljem paratamatu. Selliseid küsimusi ei lahenda ükski arendaja üksi – lahendused tuleb leida koos võrguettevõtete, riigi ja omavalitsustega.

Energeetikaekspert Leonid Ljutskevitš peab uute tootmisvõimsuste kavandamist üheks kõige keerulisemaks küsimuseks.

„Väga hea, et Eestis on tekkinud andmekeskuste liit, sest huvi selle valdkonna vastu kasvab. Selline ühendus aitab uusi projekte käivitada paremini ette valmistatuna ja kvaliteetsemalt,“ ütleb ta.

Samas hoiatab ta, et uusi jaamu ei pruugi olla lihtne rajada. Paljud on tuuleparkide vastu, aga tema sõnul ei ole keegi ka kahe käega poolt, et tema tagaõue tuleks gaasi-, põlevkivi- või tuumajaam. Kui nõudlus kasvab, aga uusi võimsusi piisavalt kiiresti juurde ei tule, võib see pidurdada ka andmekeskuste arengut.

Andmekeskusi vajab ka kohalik tööstus

Arvutusvõimsust ei vaja ainult rahvusvahelised tehnoloogiahiiud. Ka Eesti tööstus kasutab üha rohkem andmetöötlust ja tehisintellekti.

Seda näitas oma ettekandes tehisintellekti- ja CAD-lahendusi arendava ettevõtte Inspirators! tegevjuht Kristi Pool. Ta tutvustas nii Eesti ettevõtete tehisintellekti kasutamise statistikat kui ka praktilisi näiteid tööstusest. Ettevõte tegutseb rahvusvahelisel turul ning teeb koostööd muu hulgas Airbusi ja Euroopa Kosmoseagentuuriga.

Statistikaameti andmetel kasutas 2026. aasta alguses 6,2 protsenti Eesti ettevõtetest tehisintellekti tööprotsesside automatiseerimiseks või otsuste toetamiseks ja 5,5 protsenti masinõpet. IKT-sektoris olid näitajad tunduvalt kõrgemad: masinõpet kasutas 28,3 ja tehisintellekti automatiseerimiseks või otsuste toetamiseks 24,5 protsenti ettevõtetest. Tööstuses olid vastavad näitajad 3,7 ja 5 protsenti, ehituses 2,1 ja 3,7 protsenti. Pooli sõnul on tööstuses ja ehituses tehisintellekti kasutamisel seega veel palju arenguruumi. „Tehisintellekti mõju ei ole väike. Selle abil saab ettevõtte keerulised ärireeglid ja teadmised nähtavaks teha ning palju suuremale hulgale töötajatele kättesaadavaks muuta. Samas peab tulemust kontrollima ikkagi insener,“ ütles Pool. Näiteks automatiseerib Inspirators!i FutuDraw tehniliste jooniste analüüsi, materjalinimekirjade koostamist ja hinnapakkumiste ettevalmistamist. Programm kasutab ettevõtte enda tehnilist dokumentatsiooni ja varasemat kogemust ning annab insenerile ette esialgse arvutuse ja pakkumise mustandi. Lõpptulemuse vaatab üle spetsialist. Ettevõtte enda näidete järgi lühenes metallkonstruktsioonide jooniste analüüs ja materjalinimekirja koostamine kaheksalt tunnilt kahele. Ühe laevaehituse ja -remondi tehnilise analüüsi ning esialgse kalkulatsiooni puhul kahanes tööaeg 112 tunnilt kahele. Need on ettevõtte enda kasutusjuhud, mitte sektori keskmised. Siiski näitavad need, kui palju võib tehisintellekt tõsta tootlikkust seal, kus inseneritöö tugineb mahukale tehnilisele dokumentatsioonile ja korduvatele arvutustele. Miks on oluline, kus andmeid töödeldakse? Pooli hinnangul vajavad ettevõtted lisaks arvutusvõimsusele üha enam kindlust, kus nende andmed asuvad, kui turvaliselt neid hoitakse ja kas teenus töötab katkestusteta. „Üks oluline eelis on ligipääs arvutusvõimsusele. Teine on see, et andmed võiksid asuda Eestis ning ettevõte ei peaks neid kolmandate riikidega jagama. Väga oluline on ka teenuse toimepidevus,“ tõi Pool välja. Tema sõnul muutuvad keelemudelid ja tehisintellektilahendused järjest valdkonnapõhisemaks. Ühe suure, kõikvõimaliku mudeli asemel võivad ettevõtted tulevikus vajada väiksemaid, konkreetse ala jaoks kohandatud lahendusi. See omakorda suurendab vajadust usaldusväärse andmetaristu järele. Andmekeskus pole seega pelgalt tehnoloogiainvesteering. See võib aidata Eesti tööstusel tõhusamaks muutuda, kiirendada tootearendust ja avada uusi ekspordivõimalusi. Kasu peab jõudma ka kohaliku kogukonnani Andmekeskust rajades tuleb arvestada keskkonnamõju, veekasutuse, energiatarbimise ja kohalike elanike ootustega. Tallinna Ülikooli digipöörde ja elukestva õppe uurija-professor Merja Bauters rõhutas, et andmekeskust ei tohiks vaadata eraldiseisva objektina. Oluline on, kuidas see sobitub piirkonna majanduse, olemasolevate ettevõtete, ülikoolide ja taristuga. Põhjamaade kogemus näitab, et andmekeskuste jääksoojusega saab kütta linnu, kui läheduses on soojatarbijad ja vajalik taristu – Rootsi ja Soome olid selles teerajajad. Korõtko tõi näiteks Soome energiafirma Fortumi, kes plaanib alates 2027. aastast saada andmekeskuste heitsoojusest oma kaugküttevõrku umbes 0,8 teravatt-tundi soojust aastas. Samuti tasub keskkonna- ja veekasutuse küsimused lahendada juba projekti algfaasis. Mida varem avaliku ja erasektori osalised omavahel infot jagavad, seda suurem on tõenäosus, et projekt on tehniliselt teostatav, majanduslikult mõistlik ja vastutustundlikult ellu viidud.

Bautersi sõnul on kõige olulisem koostöö ja kohaliku kogukonna kaasamine. Andmekeskus peab tooma kasu ka ümbritsevale piirkonnale, mitte jääma üksnes investori ja tehnoloogiaettevõtte projektiks.

Liidu ees on suur töö

Avaüritusel kõlanud mõtted näitavad, milliste küsimustega liit lähiajal tegelema hakkab. Korõtko soovitas sektoril ise algatada arutelu võrguga liitumise reeglite üle ning leppida kokku ühtses viisis, kuidas andmekeskuste andmeid koguda ja esitada. Krylov näeb liidu ühe ülesandena Eesti töövõtjate ja tarnijate kaardistamist, et oleks selge, kes mida oskab ja kes saaks kellega koos suuremaid projekte ette võtta.

Krylovi sõnul kasvavad andmekeskuste valdkonna ettevõtted väga kiiresti – mitte protsentides, vaid mitmekordselt. Skat-Keskuse kogemus näitab, et kasv ei tähenda tingimata suuremaid objekte Eestis. Suur osa lisandväärtusest võib sündida siinsete inseneride, tootjate, tarnijate ja ehitusettevõtete kaudu.

Eestil on seega kaks ülesannet korraga: tagada, et elektrivõrk ja muu taristu kasvava nõudlusega toime tuleks, ning aidata kohalikel ettevõtetel jõuda rahvusvaheliste projektide ja tellijateni. Mõlemas saab Eesti Andmekeskuste Liit olla sektori ühine hääl – nii energiataristu, planeeringute ja regulatsioonide aruteludes kui ka tööjõu ja rahvusvahelise konkurentsi küsimustes.

Andmekeskuste buumi puhul ei ole küsimus ainult selles, mitu serverit Eestisse jõuab. See on võimalus kasvatada siinset tööstust, eksporti ja tehnoloogilist oskusteavet. Selleks on vaja koostööd, läbimõeldud energiapoliitikat ja ettevõtteid, kes julgevad oma teadmisi pakkuda ka väljaspool Eestit. Tugevam andmekeskuste ökosüsteem tähendaks Eestile vastupidavamat digitaristut, uusi investeeringuid ja oskusteavet ning rohkem võimalusi kohalikele ettevõtetele ja spetsialistidele. Selleni jõudmine nõuab pikaajalist mõtlemist ja kooskõlastatud tegutsemist – ning andmekeskuste liidu loomisega on esimene samm selles suunas tehtud.