Hea ettevõtluspoliitika edukuse mõõt ei ole see, kui palju riigi teenuseid kasutatakse. Edu toob see, kui ettevõtted jõuavad kiiremini järgmise kasvusammuni, kirjutab ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EIS) juhatuse liige Mari-Liis Küppar.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks leiab Mari-Liis Küppar, et ettevõte jõuab riigi toe juurde sageli liiga hilja ja mida tuleks selles loogikas muuta;

kuidas plaanib EIS suunata oma ressursid fookusklientidele ning mida see tähendab kasvupotentsiaaliga ettevõtetele Eestis.