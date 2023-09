LimeHouse Design ja ARS Sisustus koostööst: tugev partnerlus põhineb mõistmisel

LimeHouse Design sisekujundaja Helen Mäkelä koostööst disainsisustuse tootja ARS Sisustus meeskonnaga: "Laitmatu tulemuse saavutamiseks on pidev suhtlus hädavajalik. Võime tõesti igal ajal üksteisele helistada ja nõu küsida. Sel aastal käisime näiteks ka koos Milano mööblimessil, kus tutvusime uute materjalide, põneva furnituuri ja kaasaegse mööbli kireva ning põneva maailmaga.”

Eduka koostöö alus on tugev omavaheline klapp – tihti on üks osapool idee algatajaks ja teine viib selle lõpuni. Sisekujundusstuudio LimeHouse Design OÜ ning eritellimusmööbli ja disainsisustuse tootja ARS Sisustus OÜ meeskonnad just sellises sünergias tegutsevadki. Koos on aastate jooksul loodud arvukalt restorane, kohvikuid, salonge, eramuid, kortereid, näidiskortereid ja ärimaju. Hetkel käsil olev suurem projekt on Pärnumaale, Saugasse kerkiva Alexela tankla-restoran.

Helen Mäkelä koostööd ARS Sisustuse meeskonnaga. Ta märgib, et laitmatu tulemuse saavutamiseks on pidev suhtlus hädavajalik: „Võime tõesti igal ajal üksteisele helistada ja nõu küsida – see on eduka tulemuse saavutamisel olulisemaid." „Meie koostöö on kestnud juba üle 10 aasta ning sai alguse ühest erilisemast kontoriprojektist Rotermanni kvartalis. Omavaheline mõistmine oli algusest peale paigas – mina alles alustasin lauset, kui teine pool teadis juba, kuidas seda lõpetada ja millist sisekujundust silmas pean," kirjeldab LimeHouse Design sisekujundaja

Mäkela lisab, et sisekujundus ei tähenda ainult moe või trendide järgimist, vaid hõlmab kõike tehnoloogiast eriliste materjalideni. „Mind väga inspireerivad sisekujundusmaastikul kõikvõimalikud uued suunad ja mulle teeb suurt rõõmu, kui saan neid avastada koos oma hea koostööpartneriga. Sel aastal käisime näiteks ka koos Milano mööblimessil, kus tutvusime uute materjalide, põneva furnituuri ja kaasaegse mööbli kireva ning põneva maailmaga.”

Ülo Laas ja Peep Väljaots kiidavad samuti omavahelist koostööd: „Kui disaineril on mõne toote või detailide osas oma idee, siis meie roll on anda nõu, et materjalid ja tehnoloogiad selle teostust toetaksid. Suuremate projektide puhul on tihedast suhtlusest abi, et realiseerida sisekujundaja visiooni ja vältida võimalike vigade tekkimist, mida oleks hiljem väga keeruline parandada. Kui mingis faasis peakski probleeme või takistusi tekkima, siis hea koostööpartneriga saame need avatud kommunikatsiooni abil kiiresti lahendatud ja üheskoos kiirelt muretult edasi liikuda." ARS Sisustuse omanikud

Peep Väljaots lisab, et koos LimeHouse Designiga on neil valminud mitmeid erilisi sisekujundusprojekte restoranidele, eraklientidele, kontoritele, korteritele, näidiskorteritele ning erinevatele äriruumidele nii Eestis kui ka mujal Euroopas alates Põhjamaadest kuni Hispaaniani. Mõned näited ühistest projektidest on Helsingi Torni & Spa, restoran Ciao Ragazzi, Merirahu Villad, N48, pererestoran Hügge, KOGU Resto ja Pagar Kalarannas ja mitmeid teisi. Hetkel on käsil suur projekt Pärnumaal, milleks on valmivasse Alexela Sauga tanklasse tulev restoran.

Kinnisvaraettevõte Restate on tellinud tandemilt LimeHouse Design ja ARS Sisustus mitmeid projekte, nende hulgas sisekujunduse loomine kahele Tallinnas Lasnamäel asuvale toidukohale: Itaalia restoranile Ciao Ragazzi ja skandinaavialiku puudutusega Hügge Restole. „Tean Helenit tegelikult juba enne esimest kinnisvarakriisi aastast 2008, mil tegime koostööd paarimajade sisekujunduses. Juba toonane koostöö oli väga hea, sest Helen oma meeskonnaga tajub väga hästi tellija soove ning mõistab meie kliente,” ütleb Risto Abel Restate’st. „Sisekujundus sai mõlemas restoranis suurepärane ning tema käekiri meeldib paljudele. Oleme saanud kõvasti klientide käest kiita.”

LimeHouse Design ja ARS Sisustus koostöös valminud Itaalia restorani Ciao Ragazzi sisekujundus

Milline restorani sisekujundus aitab tagada klientide rahulolu?

LimeHouse Design on kujundanud väga mitmeid toitlustusasutusi ning restoranide puhul on nende tunnuseks kindlasti funktsionaalsus ja hubasus. „Igal sisekujundaja lähenemine on ainulaadne. Meie käekirjaks on interjööridesse paigutada rohkelt taimi ja rohelust ning eriti suurt rõhku paneme hubasusele, mis võimaldab kiire elutempo juures aja maha võtta ja stressivabalt head toitu nautida,“ toob Helen Mäkelä välja.

Hubasus pole kindlasti ainus tegur, mida restorani kujundamisel arvesse võtta tuleb. Restoranide kujundamine on väga detailirohke, kuna arvestada tuleb nii klientide kui ka teenindajate ruumis liikumisega. „Kliendid soovivad lisaks heale toidule ka mõnusat atmosfääri, meeldivat valgustust ja silmailu pakkuvaid detaile, kuid teenindajate jaoks on kõige olulisem pigem praktilisust – et liikumine lauast leti või köögi suunas oleks võimalikult kiire ning loogiline,” selgitab ta. Lisaks vajavad läbimõtlemist ja kujundamist ka kõik ülejäänud ruumid ja sealsed detailid – köögid, tualettruumid, tagaruumid ning personaliruumid.

Sisekujundaja sõnul on eriti suur au koostöös oma pikaajalise koostööpartneri ARS Sisustusega luua sisekujundust energiaettevõtte Alexela suurimale ja uusimale tankla-restoranile. Restoran paikneb läbi kahe korruse, mahutades rohkem kui sada külastajat, ning siin on suurt rõhku pandud pigem taaskasutatavale materjalidele ja innovatsioonile. Kogu sisustus alates diivanitest lastealani on valminud eritellimusel.

Alexela uuest Pärnumaa Sauga teenindusjaamast Täkupoiss leiavad külastajad restorani, kohvik-poe ja lisaks tavapärastele kütustele ka Eesti esimese 400-kilovatise elektriautode laadimispunkti.

„Restoranides kasutatavad materjalid peavad olema vastupidavamad ja kergesti puhastatavad, samas tuleb mõelda ka sellele, et restoraniomanik peab hakkama seal tulevikus ju kasumit teenima. Meie peame teadma, kuidas sellele kaasa aidata,” räägib Sauga restorani ARS Sisustuse projektijuht Mihkel Laas. „See ongi funktsionaalsus. Restoran peab olema mugav nii teenindajatele kui ka klientidele, nii noortele kui vanadele, samuti peab olema ligipääs liikumisraskustega inimestele.”

Uue Sauga Alexela hoone kujundamisel enamjaolt loobutud näiteks lahtistest prügikastidest, selle asemel on mööblisse ehitatud prügikapid. Samuti on osavalt peeglitesse süvistatud seebidosaatorid ja kätepaberihoidikud. Restorani teisel korrusel asetseb privaatsem ala, kus pakutakse catering-teenust gruppidele.

Helen Mäkelä ja Mihkel Laas rõhutavad, et uus ühine projekt on olnud väga tempokas ja tiheda graafikuga, kuid samas põnev. „Enamik mööblitootmist oli suvepuhkuste perioodil, kuid oleme sellega edukalt hakkama. Enamasti kliendid meie töömahu ulatust ei taju ega hooma, milliseid ressursse projekti elluviimine nõuab ja milliseid tööprotsesse sisaldab: ideede esitlemine, materjalide otsimine, tarne, tootmine, transport, paigaldus ja palju muud. Kvaliteetse ja suurepärase tulemuse saavutamine nõuabki palju aega, pidevat suhtlust ja läbirääkimisi osapoolte vahel.”