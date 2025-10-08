Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku: “Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata”

Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik.
Foto: Liis Treimann
“AMD on väga-väga suur ettevõte, aga praegu ma annaksin talle natukene aega. Las ta leiab endale uue tasakaalu ja hinna, aga pikaajaliselt, ma arvan, see pidu kestab,” lausus Meelis Maasik Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
USA aktsiaturg liikus teisipäeval allapoole, kui tehnoloogiasektori ralli rauges, kulla hind ületas esmakordselt 4000 dollari piiri ning poliitiline ebakindlus USAs suurendas kauplejate ettevaatlikkust.
Igapäevaselt võib teedel kohata üha rohkem elektriautosid ning praegu on Eestis registreeritud juba üle 10 000 elektrisõiduki. Mõned valdkonna eksperdid prognoosivad isegi, et aastaks 2030 võib elektriautode arv ulatuda 70 000-ni. Tuleb arvestada ka sellega, et alates 2035. aastast ei müüda Euroopas enam sisepõlemismootoriga autosid. Elektrienergia tarbimise hüpe on vältimatu ning spetsialistid kutsuvad juba praegu kinnisvaraarendajaid ja äripindade haldajaid selleks valmistuma.