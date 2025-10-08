Toomas Kiho: Tartus kipub liiklus majandust takistama

“Mõtlematud tänavate ühesuunaliseks muutmised ei too tegelikult kaasa mitte paremat liikluskorraldust, vaid hoopis pikemaid distantse, mida sõidukid peavad läbima ümber kvartalite sõites, et sihtpunkti jõuda,” märgib tartlane Toomas Kiho.
Foto: Erik Prozes
Tartu linna arengu jaoks on kõige silmatorkavam majandusküsimus ikkagi logistika ehk liiklus. Kuigi see pole esmapilgul ehk majanduslikult relevantne, on ta seda ometi.
Pärnu peaks märksa enam tegema koostööd kutse- ja kõrgkoolidega, mitte ainult üldharidusega, et tagada ettevõtetele vajalikud spetsialistid, kirjutab Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Ma ootan, et Tallinna linnaisad otsiksid lahendusi, mis muudaksid ühistranspordiga tööle jõudmise mugavamaks ning aitaks piirata autode kasutamist, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Enne, kui hakata kohalike valimiste eel lubama uusi jalgrattateid või tänavavalgustust, tuleks suuremaid linnu ümbritsevates omavalitsustes teha selge plaan, kuidas saada järgmise nelja aastaga oma valda vähemalt kolm uut targa tööstuse tehast, kirjutab Eesti masinatööstuse liidu tegevjuht Andri Haran vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Igapäevaselt võib teedel kohata üha rohkem elektriautosid ning praegu on Eestis registreeritud juba üle 10 000 elektrisõiduki. Mõned valdkonna eksperdid prognoosivad isegi, et aastaks 2030 võib elektriautode arv ulatuda 70 000-ni. Tuleb arvestada ka sellega, et alates 2035. aastast ei müüda Euroopas enam sisepõlemismootoriga autosid. Elektrienergia tarbimise hüpe on vältimatu ning spetsialistid kutsuvad juba praegu kinnisvaraarendajaid ja äripindade haldajaid selleks valmistuma.