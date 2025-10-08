Äripäev
  08.10.25, 10:49

Toomas Kiho: Tartus kipub liiklus majandust takistama

Suure osa teenuste kolimine Tartu äärelinna on haavanud kesklinna, kirjutab ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
“Mõtlematud tänavate ühesuunaliseks muutmised ei too tegelikult kaasa mitte paremat liikluskorraldust, vaid hoopis pikemaid distantse, mida sõidukid peavad läbima ümber kvartalite sõites, et sihtpunkti jõuda,” märgib tartlane Toomas Kiho.
  • “Mõtlematud tänavate ühesuunaliseks muutmised ei too tegelikult kaasa mitte paremat liikluskorraldust, vaid hoopis pikemaid distantse, mida sõidukid peavad läbima ümber kvartalite sõites, et sihtpunkti jõuda,” märgib tartlane Toomas Kiho.
  • Foto: Erik Prozes
Tartu linna arengu jaoks on kõige silmatorkavam majandusküsimus ikkagi logistika ehk liiklus. Kuigi see pole esmapilgul ehk majanduslikult relevantne, on ta seda ometi.
Arvamused
  • 07.10.25, 16:21
Garri Raagmaa: Pärnu vajab targemaid töökohti, aga need ei tule nipsust
Pärnu peaks märksa enam tegema koostööd kutse- ja kõrgkoolidega, mitte ainult üldharidusega, et tagada ettevõtetele vajalikud spetsialistid, kirjutab Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Arvamused
  • 06.10.25, 17:49
Ene-Margit Tiit: Tartu linna pärsib üks arengupidur
Tartu olulisim probleem on viletsad, aja nõuetele mitte vastavad ühendused, kirjutab rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Arvamused
  • 07.10.25, 12:56
Tõnu Mertsina: pealinna püsiv küsimus – kuidas vähendada autode hulka?
Ma ootan, et Tallinna linnaisad otsiksid lahendusi, mis muudaksid ühistranspordiga tööle jõudmise mugavamaks ning aitaks piirata autode kasutamist, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Arvamused
  • 07.10.25, 06:00
Andri Haran: kuldsete ringide valdadel on aeg loobuda magala mentaliteedist
Enne, kui hakata kohalike valimiste eel lubama uusi jalgrattateid või tänavavalgustust, tuleks suuremaid linnu ümbritsevates omavalitsustes teha selge plaan, kuidas saada järgmise nelja aastaga oma valda vähemalt kolm uut targa tööstuse tehast, kirjutab Eesti masinatööstuse liidu tegevjuht Andri Haran vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
  • 07.10.25, 16:18
Mis pidurdab elektromobiilsust ja millised on elektriautode laadimisvõimalused? Eksperdi hinnang
Igapäevaselt võib teedel kohata üha rohkem elektriautosid ning praegu on Eestis registreeritud juba üle 10 000 elektrisõiduki. Mõned valdkonna eksperdid prognoosivad isegi, et aastaks 2030 võib elektriautode arv ulatuda 70 000-ni. Tuleb arvestada ka sellega, et alates 2035. aastast ei müüda Euroopas enam sisepõlemismootoriga autosid. Elektrienergia tarbimise hüpe on vältimatu ning spetsialistid kutsuvad juba praegu kinnisvaraarendajaid ja äripindade haldajaid selleks valmistuma.

Saue vallavanem Andres Laisk leiab, et ta ei olegi mitte niivõrd poliitik, vaid rohkem valla tegevjuht. “Nii-öelda tasustatud tippjuht. Lihtsalt kohaliku omavalitsuse eripära on see, et sul on asju lihtsam teha, kui sul on poliitiline mandaat.”
Suur lugu
  • 07.10.25, 06:00
Saue kuningas Andres Laisk: keegi võiks vahel aitäh ka öelda
Teflonmehed: valimislugude sari
Estem Tehnikakaubad OÜ on 1992. aastast tegelenud metsa- ja aiatehnika müügi, hoolduse ja remondiga. Edaspidi jätkatakse e-poega.
Uudised
  • 07.10.25, 14:37
Pika ajalooga Jõgeva perefirma koondab. “Tahaks jalad sirgu lükata”
Investor Toomas tegi otsestuudios aktsiaostu, millest kirjutas juba reedel. Fotol investor Toomase meeskonda kuuluv Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang, kes tegi Toomase nimel tehingu ka viimati investor Toomase konverentsil.
Saated
  • 07.10.25, 13:04
Investor Toomas ostis otsesaates aktsiaid
Ligi 10 aastat küünetehnikuna töötanud Marge Saarma sõnul toimuvad nii kiired ja suured muutused esmakordselt.
Uudised
  • 07.10.25, 06:00
Keelatud ilu: geellakkide keeld lõi küünetehnikute äri sassi
Eesti täidab euronõuded naabritest rangemalt
Ettevõtte juht Joonatan Vinkel. Peamised ekspordiriigid on Softrendile järjekorras Taani, Rootsi, Soome, Saksamaa ja Ühendkuningriik. Soomes asuv salong otsustati sulgeda.
Majandustulemused
  • 07.10.25, 16:20
Eesti mööblitootja kukkus miljoni euroga kahjumisse
Endoveri kinnisvaraportfellis on üle 70 projekti kokku 368 000 ruutmeetri elu- ja äripinnaga.
Uudised
  • 07.10.25, 10:05
Endoveri pealikuks toodi Eesti Energia endine tippjuht
Vahetult enne Eviko Ehituse pankrotti varises kokku tema emafirma Eviko AS. Ehituspundi lagunemise tõttu jäid pooleli mitmed objektid, sealhulgas Sindi raekoja ehitustööd.
Uudised
  • 07.10.25, 17:54
Pankrotistunud ehitusfirma juht pareeris kohtus suurt kahjunõuet
Omniva juhatuse esimees Martti Kuldma.
  • 08.10.25, 11:00
Martti Kuldma juhib Omnivat nagu iduettevõtet
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
“Kui meie aastane käive ületab 40 000, tekib väga suur probleem.”
Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Endoveri uus juht Roul Tutt näeb võlakirjades palju potentsiaali.
Endoveri juhi vastulause Raasukesele: võlakirjad ei kujuta ohtu, kinnisvaraarendus on pikk protsess
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
“Kui meie aastane käive ületab 40 000, tekib väga suur probleem.”
Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar kolib koos vallaga ja oma koera Moosiga Mäetaguse mõisast järgmisel suvel minema, sest Iisakule ehitatakse tuttuus vallamaja.
24 aastat ja 4 valda: “Olen üritanud vallavanema ametist välja saada, aga ei lasta!”
Teflonmehed: valimislugude sari
Äripäev kirjutas Danske pangast läbi liikunud hämarast rahast 2017. aastal. Järgnenud aastal võitsid Äripäeva ja Postimehe ajakirjanikud Danske rahapesu paljastamise eest Bonnieri preemia.
Danske rahapesu trahviraha läheb käiku uuel aastal
Ryanair lahkub Tallinnast pauguga nagu ikka, mõjutatud on viis sihtkohta.
Tallinna lennujaamast lende kärpiv Ryanair ei välista siit lahkumist
Tallinna Lennujaam: meie pole hindu tõstnud
Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik.
Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku: “Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata”
Ärme näpi seda, mis toimib, FI
Ärme näpi seda, mis toimib, FI
Mis pidurdab elektromobiilsust ja millised on elektriautode laadimisvõimalused? Eksperdi hinnang
Mis pidurdab elektromobiilsust ja millised on elektriautode laadimisvõimalused? Eksperdi hinnang
Tänasest läheb käima Everausi teise seeria võlakirjapakkumine. Varsti toob võlakirjad turule ka Hepsor.
Kaks kinnisvaraarendajat tulevad turule uute võlakirjadega
Viimase aasta jooksul on väärismetalli hind tõusnud ligi 50%.
Kulla hind ületas esmakordselt 4000 dollari piiri
Tehnoloogiaaktsiate tõus rauges, kui Oracle teatas, et ettevõtte pilveteenuste ärisuuna kasumimarginaal jäi Wall Streeti ootustele alla.
Oracle pidurdas tehnoloogiarallit ja viis USA indeksid langusesse
Ekspress Gruppi kuuluva Delfi Meedia nõukogu jätkab tegevust neljaliikmelises koosseisus, kuhu kuulub ka endine grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu.
Ekspress Grupp muudab tütarfirmade nõukogusid
Oracle teenis augustis lõppenud kvartalis ligikaudu 900 miljonit dollarit tulu, millest moodustas brutokasum vaid umbes 125 miljonit dollarit.
Pettumust valmistav kasumimarginaal kukutas Oracle’i aktsiat
Haapsalu linnapea Urmas Sukles möönab, et võib-olla on demokraatia toimimise mõttes võimu vahetumine tõesti hea, aga juhtimise mõttes kindlasti mitte.
25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda
Teflonmehed: valimislugude sari
Kolmkümmend aastat autoäriga tegelenud Jaanus Tensingu ettevõtte Docs Nordicu mahud on aastaga kukkunud kolm korda. Küll aga jääb ettevõtja optimistlikuks, sest majandus käib ju ikka lainetena.
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel
Porsche Taycan Turbo on üks luksuslikest autodest, mis võib-olla peagi otsib endale uut omanikku.
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Ülegabariidiliste ja raskevedude korraldamisega tegeleva Quickporti omanikud on Mihhail Aprelski ja Maksim Juferev.
  • PRO
Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö
Pingereas üle 170 autovedaja
Aasta alguses peetud istungil ütles Martin Kirsberg, et ei ole milleski süüdi. Tema kolleeg ja skeemis kaasa mänginud reklaamifirma samas rääkisid sisuliselt välja, mida tegid.
Firma tagant varastanud tippjuht peab tagasi maksma üle poole miljoni euro
Lisatud prokuröri kommentaar
Kliendid on pidanud pöörduma veebipoega Areaal tekkinud murede pärast tarbijakaitsesse. Seejärel on nende mured ka lahenduse leidnud, ehkki tarbijakaitseameti sõnul on pöördumiste arv märk, et kliendid ei saa vaidlusi lahendatud e-poe endaga.
Kõrbenud e-poe teine tulemine: kliendid otsivad taas abi tarbijakaitsest
Elukaaslased jäidki kalleid kodumasinaid ootama

Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks
Investor Toomase tund
Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks
00:00
SEB ekspert: noortel puudub praegu kodu ostmiseks vajalik investeering
Hommikuprogramm
SEB ekspert: noortel puudub praegu kodu ostmiseks vajalik investeering
00:00
Kuum tool: mängutööstus on riskantne, aga lõputu kasumiga ekspordiäri
Kuum tool
Kuum tool: mängutööstus on riskantne, aga lõputu kasumiga ekspordiäri
Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks
Hommikuprogramm
Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks
Eestis napib nii elektriinsenere kui ka oskustöölisi
Hommikuprogramm
Eestis napib nii elektriinsenere kui ka oskustöölisi
Koolipoisina tehtud uljad kõned ärieliidile palistasid Mihkel Torimi tee LHV juhiks
Läbilöök
Koolipoisina tehtud uljad kõned ärieliidile palistasid Mihkel Torimi tee LHV juhiks
1
Uudised
  • 07.10.25, 06:00
Keelatud ilu: geellakkide keeld lõi küünetehnikute äri sassi
Eesti täidab euronõuded naabritest rangemalt
2
Uudised
  • 07.10.25, 14:37
Pika ajalooga Jõgeva perefirma koondab. “Tahaks jalad sirgu lükata”
3
Majandustulemused
  • 07.10.25, 16:20
Eesti mööblitootja kukkus miljoni euroga kahjumisse
4
Suur lugu
  • 07.10.25, 06:00
Saue kuningas Andres Laisk: keegi võiks vahel aitäh ka öelda
Teflonmehed: valimislugude sari
5
Saated
  • 07.10.25, 13:04
Investor Toomas ostis otsesaates aktsiaid
6
Uudised
  • 07.10.25, 10:05
Endoveri pealikuks toodi Eesti Energia endine tippjuht

Börsiuudised
  • 08.10.25, 11:22
Nvidia osaleb Elon Muski idufirma rahakaasamises
Arvamused
  • 08.10.25, 11:18
Juhan Särgava: Saue valda löövad raha ümber jaotamine ning maksutõusud
  • ST
Sisuturundus
  • 08.10.25, 11:00
Martti Kuldma juhib Omnivat nagu iduettevõtet
Arvamused
  • 08.10.25, 10:49
Toomas Kiho: Tartus kipub liiklus majandust takistama
Saated
  • 08.10.25, 10:43
Endoveri juhi vastulause Raasukesele: võlakirjad ei kujuta ohtu, kinnisvaraarendus on pikk protsess
Börsiuudised
  • 08.10.25, 10:32
Ekspress Grupp muudab tütarfirmade nõukogusid
Uudised
  • 08.10.25, 10:27
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Uudised
  • 08.10.25, 09:35
Tallinna lennujaamast lende kärpiv Ryanair ei välista siit lahkumist
Tallinna Lennujaam: meie pole hindu tõstnud
