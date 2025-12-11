Tagasi ST Mida sündmuse tellija tihti ei tea ja mida tehnikatiim näeb alati ette Paljud sündmuste tellijad alahindavad tehnilise ettevalmistuse keerukust, kuid just seal sünnib edu või ebaõnn. Pikaajalise kogemusega Eventechi projektijuhid Mattias Tammik ja Mihkel Verlin näevad riske ette ja teavad, kuidas vältida olukordi, kus hea idee jääb teostamata.

Sündmustele tehnilisi lahendusi pakkuva firma Eventech projektijuhid rõhutavad, et emotsionaalne turundus ei sünni ainult laval – sama oluline on nähtamatu tehniline pool. Valgus, heli, LED-ekraanid, pürotehnika ja lavalahendused loovad selle tunde, mida külalised veel aastaid hiljem mäletavad.

Saates „Password: Make marketing fun again” räägivad Tammik ja Verlin, miks tehniline produktsioon ei ole pelgalt „kõlarid ning valgus“, vaid loominguline ja sageli ettearvamatu protsess, mis nõuab koostööd ja läbimõeldust. Kuuleme lugusid lavatagustest väljakutsetest – alates miinuskraadides töötamisest kuni kapriissete superstaarideni ning saame teada, kuidas sünnivad tõeliselt ägedad sündmused tellija, agentuuri ja tehnikatiimi koostöös.

Lisaks tuleb juttu LED- ja hologrammilahendustest, öösel töötamisest, minimaalselt vajalikest tehnilistest lahendustest ja sellest, kus jookseb piir sisulise elamuse ning “üle võlli”-produktsiooni vahel.