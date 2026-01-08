Kolm head uudist gaasi kohta

Elengeril kui Balti ja Soome piirkonna suurimal energiafirmal on Eesti gaasitarbijale kolm head uudist.
Gaasi hind on langustrendis
Elenger langetas lõppenud aastal gaasi hinda korduvalt, praegu on see tagasi sõjaeelsel tasemel ning veebruaris langeb veel. Gaasihinna pikem prognoos on julgustav ja näitab jätkuvat langust. Maailmaturul on aina enam Ameerika Ühendriikide LNG-d ja Euroopas korralikke terminale selle vastuvõtuks. Balti piirkonna gaasivajadust puhverdab lisaks jooksvatele tarnetele Soome Inkoo ja Leedu Klaipeda sadamasse regiooni kohta väga suur Läti gaasimahuti.
Gaas muutub fossiilsest taastuvaks ja imporditavast kohalikuks kütuseks
Eestile tähendab see suuremat energiasõltumatust. Kui siiani oleme rääkinud maagaasist kui taastuvenergia parimast partnerist, siis viimastel aastatel on toimunud gaasi enda rohepööre. Eestis lehmasõnnikust ja biojäätmetest toodetud kohaliku taastuvgaasi osakaal ulatub tarbimises juba kümnendikuni, lähiajal võib see kasvada juba kuuendikuni. Eeskuju on näidanud nii meie linnade ühistransport kui ka meretransport Tallinki uusima, bio-LNG kütust kasutava laeva MyStar näol.
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Gaasi tähtsus kasvab Eesti energiasüsteemi töökindluse tagajana
Päiksest ja tuulest toodetava juhuelektri kõrval vajame rohkem juhitavat energiat ning riik on mõistnud, et gaas on selleks optimaalseim lahendus. Lähiaastatel kerkib üle Eesti mitu uut gaasijaama, neist esimene, 100 megavati võimsusega tuleb Narva lähistele Balti elektrijaama territooriumile. Kliimakindla majanduse eelnõus seatud kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärkide saavutamiseks peaks gaasijaamade võimsus ulatuma 2030. aastaks 750 megavatini. Juhitavat, hetkega käivituvat energiat lisandub oluliselt.
Niisiis on maagaas keeruliste aegade kiuste osutunud kohanemis- ja konkurentsivõimeliseks. Varasemast oluliselt soodsamaks, rohelisemaks, kohalikumaks muutuvast gaasist saab Eesti energiakoondise kesksemaid tegijaid. Ka äsja avaldatud SALK-i ja Rohetiigri uuring näitab, et Eesti elanike jaoks on gaas teiseks eelistatuim elektritootmise viis päikseenergia järel.
Loe lähemalt maagaasi omaduste ja keskkonnanäitajate kohta Elengeri kodulehelt.