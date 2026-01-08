Tagasi ST Kolm head uudist gaasi kohta Üleilmses heade uudiste põuas on gaasitarbijatel põhjust rahuloluks. Muutlikes oludes ja heitlikul energiaturul on just gaas pakkumas klientidele taas kindlust ja tasakaalu.

Elengeril kui Balti ja Soome piirkonna suurimal energiafirmal on Eesti gaasitarbijale kolm head uudist.

Gaasi hind on langustrendis

Elenger langetas lõppenud aastal gaasi hinda korduvalt, praegu on see tagasi sõjaeelsel tasemel ning veebruaris langeb veel. Gaasihinna pikem prognoos on julgustav ja näitab jätkuvat langust. Maailmaturul on aina enam Ameerika Ühendriikide LNG-d ja Euroopas korralikke terminale selle vastuvõtuks. Balti piirkonna gaasivajadust puhverdab lisaks jooksvatele tarnetele Soome Inkoo ja Leedu Klaipeda sadamasse regiooni kohta väga suur Läti gaasimahuti.

Gaas muutub fossiilsest taastuvaks ja imporditavast kohalikuks kütuseks

Eestile tähendab see suuremat energiasõltumatust. Kui siiani oleme rääkinud maagaasist kui taastuvenergia parimast partnerist, siis viimastel aastatel on toimunud gaasi enda rohepööre. Eestis lehmasõnnikust ja biojäätmetest toodetud kohaliku taastuvgaasi osakaal ulatub tarbimises juba kümnendikuni, lähiajal võib see kasvada juba kuuendikuni. Eeskuju on näidanud nii meie linnade ühistransport kui ka meretransport Tallinki uusima, bio-LNG kütust kasutava laeva MyStar näol.