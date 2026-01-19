Drop catching ja backordering — miks on domeeni aegumine palju tõsisem probleem, kui enamik ettevõtjaid arvab

Aga kui domeen kaob?

Domeenist ilma jäänud ettevõtte jaoks tähendab see väga konkreetseid tagajärgi. Veebileht võib muutuda kättesaamatuks või hakata kuvama täiesti võõrast sisu. E-postid ei jõua enam kohale, mis võib halvata igapäevase suhtluse klientide ja partneritega. Otsingumootorid kaotavad domeeni silmist ning reklaamikampaaniad, mis sellele viitavad, lakkavad töötamast. Kui keegi teine domeeni endale saab, ei ole tegemist ajutise ebamugavusega, vaid omandiõiguse kaotusega. Sageli pakutakse sellisel juhul domeeni tagasi vaid märgatavalt kõrgema hinnaga.

Tekib loomulik küsimus: miks peaks keegi üldse tahtma minu domeeni? Vastus peitub väärtuses, mitte emotsioonides. Domeen võib omada otsingumootorites autoriteeti, mis teeb selle ahvatlevaks SEO-projektide jaoks. See võib olla lühike, meeldejääv ja seetõttu kergesti edasi müüdav. Samuti võib domeenile jõuda orgaanilist liiklust, millel on reaalne rahaline väärtus. Kõik see kehtib ka väikeste ja nišiettevõtete puhul, isegi siis, kui omanik ise peab oma domeeni „liiga spetsiifiliseks“.

Backordering annab omanikule rahu

Kui drop catching on sisuliselt loterii-iseloomuga võistlus, mille võidab kiireim, siis backordering toimib nagu ametlik järjekorranumber selles võistluses. Aegunud domeeni omanik saab läbi oma registripidaja tellida backordering - teenuse, mis proovib aegunud domeeni automaatselt ära registreerida hetkel, kui see domeeniregistri poolt vabaks lastakse. Kui sama domeeni vastu tunneb huvi mitu osapoolt, võib küll järgneda oksjon, kuid vähemalt on sul reaalne võimalus mängus kaasa lüüa, mitte jääda lihtsalt pealtvaatajaks. Praktikas annab backordering aegunud domeeni omanikule olulise eelise– rahu, sest ei ole vaja ise kalendrisse kriitilisi kellaaegu märkida ega tehnilisi detaile jälgida.

Paljud probleemid saavad alguse eksiarvamustest. Arvatakse, et keegi ei tunne huvi „nii erilise“ domeeni vastu nagu sul, et mõnetunnine või -päevane hilinemine ei mängi rolli või et registripidaja hoiab domeeni igal juhul senisele omanikule. Paraku ei vasta need oletused tegelikkusele. Domeenipoliitikad on karmid ja automaatsed ning kui tähtaeg on möödas, on su domeen kõigile registreerimiseks avatud.

Kas brändiga seotud domeenilaiendid on ikka sinu käes?

Enda kaitsmiseks ei ole õnneks vaja mõelda keerulistele lahendustele. Domeeni registreeringu automaatne uuendamine välistab suure osa riskidest juba eos. Sama oluline on veenduda, et makseviisid oleksid kehtivad, sest aegunud krediitkaart ja (unustatud ning) tasumata jäänud arved on levinumateks põhjusteks, miks domeen „kogemata” aegub. Lisaks tasub läbi mõelda, kas brändiga seotud olulisemad domeenilaiendid (nt .EE, .EU, .COM, .NET jne) on ikka sinu käes ning miks mitte hoida silm peal ka sellistel domeenidel, mille vastu võib tulevikus huvi tekkida.

Drop catching ja backordering ei ole nišiteemad IT-spetsialistidele, vaid osa interneti toimemehhanismist, mis mõjutab otseselt ka kõige tavalisemat ettevõtjat. Domeeni kaotus ei tähenda ainult tehnilist tõrget, vaid võib kaasa tuua seisaku, lisakulud ja mainekahju. Natuke ennetamist ja õigete tööriistade kasutamine aitab vältida olukorda, kus keegi teine tegutseb kiiremini ja võtab endale midagi, mis peaks kuuluma sinule.

Kui domeenid on korras ja ja nende registreeringu pikendamised kontrolli all, siis on üks suur mure sinu internetimaailmas juba lahendatud.