Läti linnavalitsuse delegatsioon tutvus Eesti äripargiga, millest on saamas regionaalne tõmbekeskus

Sellise suurusega arendusvõimalused ei ole Eesti ärikinnisvara turul tavapärased ning annavad selge eelise ettevõtetele, kes otsivad suuremahuliste projektide jaoks sobivat asukohta.

Just sellised paindlikud ja mahukad lahendused on viimastel aastatel muutunud üha olulisemaks, sest ettevõtted soovivad koondada tootmise, lao ja logistika ühte toimivasse tervikusse.

Kohtumine avas uusi koostöövõimalusi tulevikuks

Kohtumise käigus arutati laiemalt ettevõtluse arendamise võimalusi ning kogemuste vahetamist kohalike omavalitsuste ja arendajate vahel.

Vahi äripargi puhul on huvitav just selle arendusloogika - tegu pole killustatud projektiga, vaid samm-sammult kujundatud ettevõtluskeskkonnaga, mis saab pakkuda nii väiksematele kui suurematele ettevõtetele sobivaid lahendusi.

Lätlaste andis võimaluse tutvustada äripargi potentsiaali rahvusvahelisel tasandil ning luua kontakte, mis võivad tulevikus viia ka konkreetsete koostööprojektideni.

Koostööl põhinev areng viib soovitud tulemuseni

Annuse Arendused OÜ jaoks on olnud alati esmatähtis tihe koostöö nii kohaliku omavalitsuse kui ka ettevõtjatega. Just see võimaldab arendada piirkonda jätkusuutlikult ning luua keskkond, kus ettevõtted saavad ja soovivad kasvada.

Tänases ärikinnisvara turuolukorras ei piisa enam heast krundist ja asukohast, vaid määravaks on saanud terviklik lähenemine, kus arendus, taristu ja ettevõtete vajadused on omavahel läbi mõeldud.