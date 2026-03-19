Läti linnavalitsuse delegatsioon tutvus Eesti äripargiga, millest on saamas regionaalne tõmbekeskus

Tartu valla tööstusalade areng on jõudnud punkti, kus see pakub huvi ka piiriüleselt. Märtsi alguses külastas Tartu valda Valmiera linnavalitsuse delegatsioon, et tutvuda piirkonna ettevõtluskeskkonna ning tööstusalade arendamisega. Visiidi üheks olulisemaks peatuspaigaks kujunes Vahi äripark, kus heideti pilk piirkonna senisele arengule ning põnevatele tulevikuplaanidele.
Vahi äripargis andis Annuse Arendused OÜ tegevjuht Taavi Saavo ülevaate ettevõtte arendustegevusest ning äripargi kujunemisest oluliseks ettevõtluskeskkonnaks Tartu vallas. Delegatsioonile tutvustati nii juba tegutsevaid ettevõtteid kui ka piirkonna edasisi arendusplaane.
Tänaseks on piirkonda lisandunud 24 erineva suurusega kinnistut, mis pakuvad paindlikke võimalusi nii tootmis-, lao- kui ka teenindusettevõtetele.
Suured võimalused ka suurematele ettevõtetele
Üheks äripargi tugevuseks on selle mastaap. Vahi äri- ja tööstuspargi suurim kombineeritav kinnistu ulatub kuni 4 hektarini, millele saab rajada kuni 2,4 hektari suuruse hoone.
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Sellise suurusega arendusvõimalused ei ole Eesti ärikinnisvara turul tavapärased ning annavad selge eelise ettevõtetele, kes otsivad suuremahuliste projektide jaoks sobivat asukohta.
Just sellised paindlikud ja mahukad lahendused on viimastel aastatel muutunud üha olulisemaks, sest ettevõtted soovivad koondada tootmise, lao ja logistika ühte toimivasse tervikusse.
Kohtumine avas uusi koostöövõimalusi tulevikuks
Kohtumise käigus arutati laiemalt ettevõtluse arendamise võimalusi ning kogemuste vahetamist kohalike omavalitsuste ja arendajate vahel.
Vahi äripargi puhul on huvitav just selle arendusloogika - tegu pole killustatud projektiga, vaid samm-sammult kujundatud ettevõtluskeskkonnaga, mis saab pakkuda nii väiksematele kui suurematele ettevõtetele sobivaid lahendusi.
Lätlaste andis võimaluse tutvustada äripargi potentsiaali rahvusvahelisel tasandil ning luua kontakte, mis võivad tulevikus viia ka konkreetsete koostööprojektideni.
- Annuse Arendused OÜ tegevjuht Taavi Saavo annab Valmiera linnavalitsuse Vahi Äripargis toimuvast ülevaate.
Koostööl põhinev areng viib soovitud tulemuseni
Annuse Arendused OÜ jaoks on olnud alati esmatähtis tihe koostöö nii kohaliku omavalitsuse kui ka ettevõtjatega. Just see võimaldab arendada piirkonda jätkusuutlikult ning luua keskkond, kus ettevõtted saavad ja soovivad kasvada.
Tänases ärikinnisvara turuolukorras ei piisa enam heast krundist ja asukohast, vaid määravaks on saanud terviklik lähenemine, kus arendus, taristu ja ettevõtete vajadused on omavahel läbi mõeldud.
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