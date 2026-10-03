Kriisid sundisid toidutööstust muutuma: kasvu otsitakse tootearendusest ja ekspordist

Viimased viis aastat pole toidutootjatele olnud kerged: koroonapandeemia, energiakriis, sõda ja inflatsioon. Mõju on jõudnud ka investeeringutesse ja tootearendusse, kui Leibur panustab üha enam röstsaiadele ja ekspordile, siis Rhumveld Baltic kasvatab tootmisvõimsust ning otsib kasvu snäkipähklitest.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliste toodete ja turgude peale panustab Leibur, et keeruliste aastate järel kasvu kiirendada, ning kuidas kommenteerib seda Ott Neeme;
- kuidas püüab Rhumveld Baltic Iiris Kurvitsa sõnul kasvatada tootmist ja leida tasakaalu ekspordivõimaluste ning Eesti tarbija harjumuste vahel.