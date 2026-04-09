Avatud ruumide varjukülg kasvatab uut turgu: vaiksed tööruumid valmivad ilma ehituseta ja nädalatega

Oluline erinevus klassikalise ehituse ja fookusruumi vahel peitubki paindlikkuses. Kui traditsiooniliselt ehitatud ruum jääb hoonesse, siis fookusruum kohandub koos organisatsiooniga.

Kui standardist jääb väheks

Kuigi lahendus on kiire ja paindlik, ei tähenda see kompromissi kvaliteedis. Fookusruumid on loodud pakkuma päriselt toimivat töökeskkonda: kõrge helipidavus, kajavaba akustika, integreeritud ventilatsioon ja vajadusel lisatav siseruumide jahutusseade loovad keskkonna, kus on võimalik keskenduda ka kõige nõudlikumates tingimustes.

Lisaks eristab Walleniumi lahendusi nende võimekus minna standardist kaugemale. Fookusruum ei pea olema kindla mõõdu või konfiguratsiooniga, vaid see võib olla väike telefonikabiin, privaatne tööruum või isegi kuni 20 inimesele mõeldud koosolekuala. Lahendused sünnivad koostöös kliendi ja arhitektiga ning võimaldavad luua ruume, mis sobituvad täpselt konkreetse keskkonna ja kasutusvajadusega.

Truuveri sõnul on oluline osa ettevõtte arengust sellest välja kasvanud Silen, mis tegutseb täna enam kui 60 riigis ning omab showroome Londonis ja Chicagos. Kui Silen keskendub standardiseeritud toodetele, siis Wallenium arendab edasi erimõõdulisi ja suuremahulisi lahendusi. „See oli loomulik areng. Töötame sünkroonis ega paku üksteisele konkurentsi. Kui kliendil on vaja väiksemat standardset vaikusekabiini, siis on selleks Sileni lahendused. Kui on tarvis midagi suuremat ja kliendile kohandatud varianti, tullakse meie juurde.“

Miks neid ruume päriselt vaja on?

Fookusruumide kasvav populaarsus peegeldab laiemat muutust selles, kuidas ettevõtted oma tööruumi mõtestavad. Küsimus ei ole enam ainult selles, milline kontor välja näeb, vaid kuidas see toimib. Kas see kohandub muutustega? Kas see toetab keskendumist? Kas see aitab otsuseid kiiremini ellu viia? Fookusruum on vastus just nendele küsimustele. See on vahend, mis muudab kogu töökeskkonna toimimist. Sageli juhtub nii, et kui kontorisse tekib esimene selline ruum, saab kiiresti selgeks, et ühest ei piisa ning on vajadus rohkemate järele.

Eesti ettevõte rahvusvahelises konkurentsis

Walleniumi puhul ei ole tegemist uue tulijaga. Ettevõte on tegutsenud turul 27 aastat ning kasvanud üheks oluliseks tegijaks paindlike ruumilahenduste valdkonnas nii Eestis kui ka Põhjamaades. 2025. aasta alguses koliti uude, 8000 ruutmeetri suurusesse tehasesse, mis annab võimekuse teenindada ka suuri ja tehniliselt keerukaid rahvusvahelisi projekte.

Viimastel aastatel on ettevõte tarninud Soome turule üle 350 erimõõdulise ruum-ruumis lahenduse. Üheks silmapaistvamaks näiteks on koostöö rahvusvaheliste ettevõtetega, kus fookusruumid on leidnud koha ka tööstuslikes ja tehniliselt nõudlikes keskkondades. Näiteks tarniti British Airwaysile lennukite angaari kuni 10 meetri pikkused fookusruumid, kus insenerid saavad rahulikult töötada keset suurt ja mürarikast keskkonda.

„Meie tugevus on erilahendused. Kutsume arhitekte ja projekteerijaid tulema meie juurde oma visiooniga ja me aitame konfigureerida sobiva ruumi,“ ütleb Astafjev. „Standardtooted lahendavad küll osa vajadustest, aga meie tuleme mängu seal, kus on vaja luua midagi täpselt konkreetse ruumi ja kasutuse järgi. Suured referentsprojektid Soome turul kinnitavad Walleniumi tugevat positsiooni just arhitektuurselt nõudlikes ja mahukates arendustes.“

2024. aastal valminud auhinnatud büroo- ja hotellikompleks Katajanokan Laituri Helsingis on üks näide, kus Wallenium tarnis klaasvaheseinte lahendusi, toetades hoone avarust ja valgusläbivust. 2025. aastal jätkus töö Keilaniemen Portti arenduses Espoos, kus ettevõtte roll tehniliselt keerukas projektis näitas selgelt võimekust tegutseda suuremahulistes arendustes.

2026. aastal on fookuses Helsingi üks ambitsioonikamaid projekte The Node Pasila – 34 korruseline mitmeotstarbeline kõrghoone, mille ankurrentnikuks on Elisa Oy. Walleniumi tarnemaht ulatub seal ligikaudu 6000 m² klaasvaheseinteni. Eestis on märgilise tähtsusega projekt T1 Venue, kuhu tarnitakse sadu ruutmeetreid liigutatavaid siirdeseinu, võimaldades suuri alasid kiiresti funktsionaalseteks tsoonideks jagada.

Wallenium fookusruumi eelised: Mitmekülgsus. Sobib koosolekuteks, videokõnedeks, privaatvestlusteks, kabinetiks, kontorikeskkonda. Kiire ja lihtne paigaldus. Paigaldus 1-2 päeva. Autonoomne lahendus, mis ei vaja elektri- ega ventilatsiooniprojektide kooskõlastamist, vältides ehitustöid, pikki tähtaegu ja keerukat bürokraatiat. Kõrge helipidavus. Klass A (R’w 40 dB); klaaspaketiga kuni 52 dB tagab eriti vaikse ja privaatse keskkonna. Loomulik akustika. Kvaliteetsed lahendused ja materjalid loovad loomuliku ning mugava töökeskkonna. Paindlikkus ja teisaldatavus. Kabiine saab hõlpsasti ümber paigutada ja konfiguratsiooni muuta. Autonoomne ventilatsioon. Integreeritud lae-ventilatsioon ei vaja ühendust hoone süsteemidega. Valmis elektrilahendus. Piisab vaid ühest tavalisest elektripistikust (220–230 V). Lisatav kliimaseade. Võimalus jahutada suvel ja kütta talvel, sobides ka keerukamatesse keskkondadesse. Paindlik disain. Sise- ja välispindu saab lihtsalt kohandada, võimaldades kiireid visuaalseid uuendusi. Rahvusvaheline kogemus. Tarnitud üle 350 fookusruumi üle maailma, sh suurtele organisatsioonidele nagu Volvo (Rootsi), Vaasa haigla, S-Ryhma, General Electric, ABB (Soome), SGS (Šveits), British Airways (UK), SkyPro Propulsion (Taani).