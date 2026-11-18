Ettevõtte päästmise nimel võib juhatus loota viimase hetkeni, kuid piir põhjendatud optimismi ja õigusvastase viivitamise vahel võib selguda alles aastaid hiljem kohtusaalis, kui kaalul on juba juhatuse liikmete isiklik vastutus, kirjutab advokaadibüroo Magnusson partner Kaidar Sultson.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millal muutub juhatuse lootus ettevõtte päästmisest Kaidar Sultsoni hinnangul õiguslikuks riskiks ja mis hetkest võib viivitus tuua isikliku vastutuse;
- millised otsused ja maksed võivad makseraskustes ettevõttes osutuda hiljem juhatuse liikmele kõige ohtlikumaks ning kuidas end dokumenteerimisega kaitsta.