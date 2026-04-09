Tagasi ST Ida-Virumaa rannikuküla sai koduvalmis kruntide võrra rikkamaks. Arendaja: „Olen sellesse pannud kogu oma hinge” Tallinnast 135 kilomeetri kaugusel paiknevas rannaäärses Liimala külas on valminud Sinilahe elamupiirkond, mille rajamisse on sealsete juurtega Regiina Pihlak panustanud kogu oma hingega. Pihlaku sõnul on tema eesmärk pakkuda ostjale mitte lihtsalt maatükki, vaid täielikult valmis krunti, kuhu saaks rajada oma unistuste kodu.

„Meil on algusest peale olnud eesmärgiks pakkuda kliendile täislahendust,“ sõnab Pihlak. Sinilahel on müügis 11 krunti, mille kõigiga tulevad kaasa maja- ja abihoone projektid, ehitusluba ning elektri- ja veeühendus. Piltlikult öeldes võib krundi ostja lihtsalt kopa maasse lüüa ja oma kodu ehitama hakata. Pihlaku hinnangul tähendab selline kontseptsioon ostja jaoks märkimisväärset ajavõitu, kusjuures aja kokkuhoid projekteerimise arvelt võib olla lausa kaks kuni kolm aastat.

Viis aastat tagasi alustatud arenduse taga on ka Pihlaku enda varasemad ebameeldivad kogemused kinnisvaraturul. Kokkupuuted kehva ehituskvaliteedi ja puuduliku dokumentatsiooniga ajendasid Pihlakut looma arendust, kus kogu vajalik eeltöö oleks tehtud enne ostjat. „Mõtlesingi, et miks mitte luua midagi päris algusest peale, päris õigesti, et oleks dokumentatsioon korras ja pakkudagi kliendile kõige paremat lahendust,“ räägib Pihlak. Naise sõnutsi on ta Sinilahe loonud täpselt nii nagu ta ka ise ühte arendust näha tahaks. Suurimaks proovikiviks peab Pihlak siiski asjaajamist riigiametitega, mis on tema sõnul kujunenud kogu projekti kõige ajamahukamaks osaks.

Saates tuli juttu ka kinnisvaraturust laiemalt ja sellest, millist elukeskkonda otsitakse väljaspool suuri keskusi. Pihlaku sõnul on 99% Sinilahe huvilistest ja kodulehe külastajatest Tallinnast, mis näitab tema hinnangul, et huvi rahulikuma ja looduslähedasema elukeskkonna vastu on olemas. „Inimesed otsivadki Tallinnast parajas kauguses olevat maatükki, kus nad saavad rahus elada ja ollagi maal,“ ütleb Pihlak. Liimala küla eelisteks peab ta mereäärset asukohta, ümbruskaudset loodust ja võimalust kujundada sinna ühtne kogukond. „Sooviks, et seal elaksid teadlikud inimesed, kes väärtustavad seda maad ja seda rahu ning vaikust,“ sõnab Pihlak.

Saatest kuuleb veel, miks otsustati arendus rajada just Liimala külla, kuidas kulges koostöö arhitekti ja partneritega ning miks peab Pihlak oluliseks, et ostjat toetataks ka pärast krundi ostmist. Juttu tuleb Sinilahe võimalikest tulevikuplaanidestki.

Saadet juhib Julia Laidvee.