Advokaadid: muutunud maailmas võib ka pealtnäha süütu tarkvara vajada ekspordiluba

Tehnoloogiaettevõtetel tasub tänapäeval enne tarkvara eksportimist kriitiliselt küsida, mida see teha suudab, kellele seda müüakse ja milleks lõpuks kasutatakse. Vastasel korral võib juhtuda, et pannakse toime rikkumine, mille eest on ette nähtud karmid karistused, kirjutavad Ellex Raidla advokaadid Hegle Pärna ja Merlin Liis-Toomela.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: millal võib pealtnäha tavaline tarkvara või lähtekoodi jagamine muutuda õiguslikult ekspordiks ja vajada luba;

kuidas soovitavad Hegle Pärna ja Merlin Liis-Toomela ettevõttel hinnata lõppkasutajat, kasutusotstarvet ja võimalikke karistusi.