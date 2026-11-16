Digiturundusagentuuride TOP | Suurte käive kahanes, väikesed korjasid kasumit

Edetabelis kõrgetele kohtadele jõudnud digiturundajad. Vasakul Kleweri juht Argo Lipp, keskel üleval Holini juht Andres Ruul, all Daniliants Venturesi juht Artem Daniliants, paremal Goal Marketingi strateeg/koolitaja Olesija Saue ja juht Marko Saue.
Lindströmi võtmekliendijuht Kätlin Lehemets aitab ettevõtetel tööriiete ja teiste tekstiiliteenustega seotud vajadusi tervikuna lahendada. Ligi kümne aasta jooksul on ta näinud väga erinevaid tööriidelahendusi ning teab hästi, mida nende valikul kiputakse alahindama ja mille kohta töötajad kõige sagedamini küsimusi esitavad.