Lisaks arutletakse, miks on head turundusjuhti keeruline leida ning kuidas korraldada koostööd vabakutselistega nii, et nad oleksid motiveeritud ja püsiksid ettevõtte juures. „Me teeme nad püsivateks koostööpartneriteks, anname suurema hulga tööd, me kaasame neid oma tiimi. Siis neil tekib tiimitunne, sealt tekib ka vastutus,“ selgitab Hannes Saard.

Megapiksel on üks väheseid turundusagentuure, kes tegeleb aktiivselt ka iseenda turundamisega. Saate lõpus avavad külalised ka agentuuri kasvuplaane.

Saadet juhib Hando Sinisalu.