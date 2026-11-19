USA plaanib taastada Gröönimaa lõunaosas külma sõja aegse sõjaväebaasi ning rajada idarannikule veel ühe baasi paika, mida kasutab praegu Taani koerarakendipatrull, kirjutab Reuters oma allikatele tuginedes.
Kas siseraadio on lihtsalt taustamuusika või võib sellest saada kaupmehe tõhus müügitööriist? Saates „Kaupmehe eduvalem“ räägivad Digipostri tegevjuht Priit Pedanik ja Bauhofi turundusjuht Kristina Käit-Kattel, kuidas jõuda reklaamisõnumiga kliendini just sel hetkel, kui ta on poes ja valmis ostuotsust tegema.