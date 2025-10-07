Riigisektoris kokkutõmbamine – jah, see on võimalik!

Äripäeva regulaarne lugeja on võib-olla märganud, et Äripäev on juhtkirjades loomuldasa seda meelt, et riigisektoris leidub kärpekohti küll ja veel. Võib kriitiliselt küsida, millel see hoiak põhineb. Vastame: aluse niimoodi arvata annab ainuüksi tõik, et riigiasutustest kuuleb isegi kriisiaegadel väga palju seda juttu, kuidas kokku hoida pole kuskilt ning suuremad muudatused ei ole vajalikud.
Intervjuu Erkki Raasukesega: avalikul sektoril on tõsiseid probleeme iseenda reformimisega
Ettevõtluse ja Innovatsiooni sihtasutus (EIS) kärbib pakutavaid tooteid ja teenuseid ning koondamisteate on saanud vähemalt seitse juhti. Nõukogu esimees Erkki Raasuke tõdeb intervjuus, et kui juhid muutustega kaasa ei tule, siis tulebki oma teed minna.
1. jaanuaril maa-ameti reorganiseerimise tulemusel loodud maa- ja ruumiamet on esimese aasta vältel ümber korraldanud pakutavad teenused ning koondanud töökohti, mille tulemusel vähenesid kulud 3 miljoni euro võrra.
