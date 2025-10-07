Tagasi 07.10.25, 06:00 Riigisektoris kokkutõmbamine – jah, see on võimalik! Kärpimine-optimeerimine käib riigiasutustes hirmus vaevaliselt, aga mõnel pool siiski. Neid näiteid tuleb märgata ja neist õppida, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäeva regulaarne lugeja on võib-olla märganud, et Äripäev on juhtkirjades loomuldasa seda meelt, et riigisektoris leidub kärpekohti küll ja veel. Võib kriitiliselt küsida, millel see hoiak põhineb. Vastame: aluse niimoodi arvata annab ainuüksi tõik, et riigiasutustest kuuleb isegi kriisiaegadel väga palju seda juttu, kuidas kokku hoida pole kuskilt ning suuremad muudatused ei ole vajalikud.