Audiitorfirmade TOPi liider püsib võitmatu

Värskesse audiitorfirmade TOPi jõudis esikolmikusse kaks ja esikümnes kolm uut nime eelmise aasta tabeliga võrreldes. Võitjafirmaga on audiitorteenuste järelevalve nõukogu kvaliteedikontroll aga rahulolematu.
Audiitorite puudus on teada ja jätkuvalt terav probleem – ettevõtted otsivad audiitorit tikutulega. On tehtud mõningaid muudatusi audiitortegevuse seaduses, kuid isegi piirmäärade tõstmine pole aidanud. Kuidas seda olukorda leevendada?
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.