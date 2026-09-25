Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Algaval nädalal liigub investorite tähelepanu taas majandusnäitajatele. USAst tuleb mitu olulist tööturu- ja inflatsiooninäitajat, mis saavad mõjutada ootusi Föderaalreservi järgmiste sammude suhtes. Ettevõtetest on tähelepanu all tehisintellekti buumist kasu lõikav Micron ning pööret tegev Nike.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: milline neist viiest sündmusest võib uuel nädalal Eesti investori ja laenusaaja jaoks kõige kiiremini mõju avaldada;

mida jälgivad investorid Microni, Nike’i ja USA inflatsiooninäitude juures, et hinnata turgude järgmist suunda.