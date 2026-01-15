Esimest korda reastatud kaitsetööstuse TOPi pääses 19 ettevõtet

Elektroonikatööstuse Stoneridge Electronics endine juht Ardo Asperk, kes suvel ootamatult ametist priiks sai, liitus detsembris äsja loodud Eesti kaitsetööstusfirma Wehold OÜ juhatusega, näitab Infopank.
Eesti investorite aktsiatehingutele panid nii eelmise aasta viimase kuu kui ka terve aasta lõikes pitseri geopoliitika ja tehnoloogiasektori buum. Investoreid kollitas USA dollari nõrgenemine ning mure AI-mulli lõhkemise pärast.
Tehisintellekt suudab juba praegu täita paljusid alustavate IT-spetsialistide tööülesandeid, aidates ettevõtetel kulusid kokku hoida ja tööd tõhusamalt korraldada. Ent lühiajalise kokkuhoiu kõrval tuleb mõelda ka tulevikule: kui ettevõtted loobuvad noorte arendajate palkamisest, võib mõne aasta pärast tekkida puudus kogenud spetsialistidest. Kuidas kasutada tehisintellekti võimalusi nii, et tänased otsused ei kahjustaks ettevõtte pikaajalist konkurentsivõimet?