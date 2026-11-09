Kaitsetööstuse TOP 2026: esiviisiku käive kasvas peaaegu kahekordseks
Teist aastat koostatava kaitsetööstuse TOPi esiviisiku käive kasvas mullu ligi 89% ning nende maksueelne kasum ületas kogu edetabeli koondkasumit. Samal ajal vähenes 27 tabelisse jõudnust 11 ettevõtte müügitulu.
Kas siseraadio on lihtsalt taustamuusika või võib sellest saada kaupmehe tõhus müügitööriist? Saates „Kaupmehe eduvalem“ räägivad Digipostri tegevjuht Priit Pedanik ja Bauhofi turundusjuht Kristina Käit-Kattel, kuidas jõuda reklaamisõnumiga kliendini just sel hetkel, kui ta on poes ja valmis ostuotsust tegema.