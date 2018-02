Euroala eksport kasvas mullu jõudsalt

Ainult tellijale

Euroala eksport kasvas mullu 7,1 protsenti, kuid nafta hind ja eurokursi tugevnemine söövad kaubavahetuse ülejääki vähemaks.

Eestiga võrreldes kasvas teistes Balti riikides eksport mullu kiiremini. Eesti 7 protsendi vastu oli Leedul panna 17 protsenti ning Lätil 11 protsenti, kusjuures Läti eksport on ka Eesti tasemele absoluuthindades järgi jõudmas. Kõigil kolmel riigil oli ka kaubavahetuse puudujääk.

Financial Times märgib, et enamik ELi kaubavahetuse kasvust muu maailmaga tuli energiatoodetest, see tähendab naftahindade kasvust.

Teiseks on euro 12 kuuga tugevnenud dollari suhtes 15 protsenti, mis muudab ELi kaubad Ameerika tarbijatele kallimaks. Samas tasakaalustab see nafta hinna tõusu, millega kaubeldakse peamiselt dollarites.