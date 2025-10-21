EKRE tegi Pärnus oma koalitsiooni

Kui neli aastat tagasi sai kokku lüüa Rakveres kandideerinud erakondade ja ühe suure valimisliidu soovitud kohtade arv 21-liikmelises volikogus, tuli tulemuseks 31. Tänavu oldi märksa tagasihoidlikumad.
Tallinnas ei saanud Keskerakond ainuvõimu ning Jevgeni Ossinovski püüab nüüd moodustada nelja erakonna koalitsiooni, mis kannab nime SIRP. Samal ajal võib lõppeda Tartus Reformierakonna 28 aastat kestnud valitsemisaeg.
Pärnu peaks märksa enam tegema koostööd kutse- ja kõrgkoolidega, mitte ainult üldharidusega, et tagada ettevõtetele vajalikud spetsialistid, kirjutab Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Uues sisuturundussaates arutlevad Neutra müügi- ja turundusjuht Sandra Metsa, strateegiline nõustaja Aavo Kokk ja IF Kindlustuse juhatuse liige Tiit Kolde, miks investeerivad ettevõtted uutesse kontoritesse ajal, mil töötajad on harjunud paindliku tööviisiga.