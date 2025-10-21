LHV juht: kasum taastub järgmisel aastal

LHV panga juht Mihkel Torim tõdes, et firma kasum on surve all, kuna intressitulud on vähenenud ja kulud püsivad kõrgel. Ta usub aga, et olukord paraneb juba järgmisel aastal. „Aktsionäridel tuleb lihtsalt kannatust varuda – kasum taastub,“ ütles Torim.
LHV panga juht Mihkel Torim on tuleviku osas optimistlik.
Foto: Liis Treimann
Kolmandas kvartalis teenis LHV Group 72,7 miljonit eurot tulu, mida on 13% vähem kui aasta varem. Analüütikud ootasid 77,1 miljonit. Netointressitulu jäi 55,5 miljoni euro juurde, jäädes ootustele alla ja kahanedes aastaga 18%.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Kui veel mõned aastad tagasi seostati 5G-d pigem tulevikutehnoloogia ja lubadustega, siis tänaseks on see muutunud praktiliseks osaks meie igapäevasest digielust. Kasutajate jaoks ei ole 5G enam lihtsalt kõrgem number mobiilside generatsioonide reas, vaid platvorm, millel toimivad teenused, mida peame iseenesestmõistetavaks – alates TV voogedastusest ja videokõnedest kuni nutikate koduseadmete ja pilvemängudeni.