Grünthalilt tahetakse võtta Äripäeva paljastuse alusel saadikupuutumatus
Endist EKRE riigikogu saadikut, kuid nüüd fraktsioonitut Kalle Grünthali kahtlustatakse omastamises, sest ajakirjandusest selgus, et rahvasaadik laseb kütusekaardi abil autopaaki bensiini ja diislikütust vaheldumisi.
Grünthal tankis bensiini ja diislit ka septembris!
Keskkriminaalpolitsei alustas kriminaalmenetlust, et uurida, kas EKRE saadik Kalle Grünthal on omastanud riigikogu kulul eri liiki kütuseid. Siiani on Grünthal öelnud kolm versiooni, miks ta tankis viieminutilise vahega nii diislit kui ka bensiini.
