Grünthalilt tahetakse võtta Äripäeva paljastuse alusel saadikupuutumatus

Grünthal tankis bensiini ja diislit ka septembris!

Keskkriminaalpolitsei alustas kriminaalmenetlust, et uurida, kas EKRE saadik Kalle Grünthal on omastanud riigikogu kulul eri liiki kütuseid. Siiani on Grünthal öelnud kolm versiooni, miks ta tankis viieminutilise vahega nii diislit kui ka bensiini.