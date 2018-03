Ainult tellijale

Milleks töötukassa? Senine abi ettevõtjatele kasin Lennart Käämer 06. märts 2018, 06:00

Ettevõtete värbamiskogemuse põhjal töötukassa pakutavate teenustega rahule jääda ei saa. Töötuskindlustuse tagamise eesmärgi töötukassa küll täidab, kuid tundub, et see on ka kõik.

Teise ja palju olulisema funktsiooniga, milleks on „tööealise elanikkonna võimalikult kõrge tööhõive“ ja „pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjutuse ennetamine“, ei saa Saku Metall Allhanke Tehase ASi juhataja Rain Johansoni hinnangul üldse rahule jääda. Koolituste korraldus ja iseloom on samuti küsitavad. Kuid seda rohkem on põhjust pead kokku panna, et otsida koostöö edendamise võimalusi tulevikus.

Suunamisega ei tule kedagi Saku Metalli väisas töötukassa spetsialist kahe aasta eest. Räägiti tööpraktika võimalustest ja tutvustati infomaterjale ning ettevõtjale pakutavaid teenuseid. Vaatamata sellele ei ole ettevõte saanud ühtegi töötajat töötukassa abil. Konsultantide ettevalmistus ja nende lähenemine klientidele (eraisikutele) jätab Johansoni sõnul samuti soovida, koolituste valik on üsna piiratud. “Oleme küll värvanud tööle mõne pikaajalise töötu staatuses oleva inimese, kuid seda ilma töötukassa abita,” märkis Johanson. Väikeettevõte Mägitrepp OÜ oma plekksepatöökotta mõningast leevendust siiski leidnud. Kuid sedagi oma initsiatiivi ja pikaajalise järjekindluse tulemusel. Tegevjuht Valev Mägi esmane kokkupuude töötukassaga jääb aasta taha. Kuigi konsultantide suhtumisele pole midagi ette heita, siis reaalne töökohtadele suunamine ja soovitused on olnud pea olematud. „Üks eakas töötaja õnnestus leida, kellega esimesed neli kuud sidus praktikasuhe. Praktika vorm võimaldas riskivaba töölevõttu, et katsetada tema tugevusi ja nõrkusi. Ootused osutusidki kõrgemaks, kui tegelikkus võimaldas,” nentis Mägi. Praktikaperiood võimaldab inimesel töötada, saades seejuures endiselt töötukassast toetusraha. Viimane on küll imeväike. Samuti peab ettevõtja arvestama, et praktika kestel ei ole võimalik maksta preemiat. See on keelatud. Töötukassa töötuse ennetamise ja oskuste arendamise osakonna juhataja Kerstin Holland tõrjus väiteid vähesest kasust, viidates 2017. aasta 1. mail töösse võetud meetmetele, mis kutsutigi ellu töötuse ennetamiseks. „Nende abil on võimalik toetada näiteks hõives olevaid inimesi, keda ähvardab töötuks jäämise oht kas tööturu mõistes vananenud oskuste (sh IKT oskuste) või aegunud kvalifikatsiooni, puuduliku eesti keele oskuse või terviseseisundi tõttu,“ lausus Holland. Selleks rahastatakse erialakoolitustel osalemist ja toetatakse tasemeõpet. Lisaks on võimalik toetada tööandjaid, kes teevad majandustegevuses uuendusi ning vajavad tuge töötajate väljaõppeks (läbi erialakoolituste rahastamise). „Selleks, et erialakoolitused või ka toetatavad valdkonnad tasemehariduses vastaksid tööturu vajadustele, lähtub töötukassa koolituste võimaldamisel Kutsekoja tööjõu ja -oskuste vajaduse uuringute tulemustest,“ lisas Holland.

