Hommikuprogrammis: peateemaks OEG lahkumine börsilt

19. märts 2018, 17:00

Homme hommikul kell 7 algavas Äripäeva raadio hommikuprogrammis on luubi all Olympic Entertainment Groupi lahkumine Tallinna börsilt.

Ekspertide abil otsime vastust küsimustele, kas väikeaktsionärile tõmmati nüüd müts pähe ning kui negatiivselt mõjub OEG lahkumine Tallinna börsile.

Hommikuprogrammi juhivad Igor Rõtov ja Kadri Põlendik.

Raadiopäev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Saates tuleb juttu viimastest arengutest Tallinna börsil, sellest, kuidas edeneb uute börsifirmade turuletoomine ning loomulikult ei saa üle ega ümber ka Olympicu lahkumisest koduturult. Neid teemasid aitab lahata Tallinna börsi juht Kaarel Ots. Saatejuht on Indrek Mäe

13.00-14.00 "Globaalne pilk". Saade keskendub seekord Pariisi ja Berliini plaanidele tulla juba lähinädalatel välja algatusega EL-i reformimiseks, mille eriline põhirõhk on euroala tugevdamisel. Saates käisid sel teemal rääkimas Balti Kaitsekolledži teadur Viljar Veebel ja Rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross. Saatejuht Liis Amor.

15.00-16.00 "Sisuturundussaade". Teeme juttu mis erinevus on täisteenusrendil ja kasutusrendil, millega arvestada ettevõtte autopargiga tegelemisel, milline on täisteenusrendi turg Eestis ja Baltikumis ning Rentesti ambitsioonidest 3 aasta lõikes. Stuudios on Rentest juhatuse esimees Andrus Valma.