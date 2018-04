250 000 eurot püüab üle saja idufirma

Veebruaris hakati otsima parimat idufirmat, kes saab äriinglitelt kuni 250 000eurose investeeringu. Aprilli alguses lõppenud kandideerimisel osales üle saja firma.

Kokku avaldas huvi investeeringus osaleda 39 äriinglit, kelle seas on eestlasi, venelasi, belglasi ja Ameerika Ühendriikide kodanikke. 3-kuuline programm sisaldab praktilisi koolitusi ning saab tutvuda kogenud äriinglitega ning osaleda õppereisil.

Samal ajal oodati programmi osalema varase faasi iduettevõtteid, mille väärtuseks hinnatakse kuni 3 miljonit eurot. Kokku kandideeris 105 iduettevõtet. 19. aprilliks valib žürii välja 20 paremat idufirmat, mis pääsevad järgmisse vooru. 3. mail toimuvate ideede esitluse järel valitakse välja neli meeskonda, kes esitlevad oma ideed Tallinnas tehnoloogia ja start-up-festivalil Latitude59.

EstBANil on ca 120 ingelinvestorist liiget, kes analüüsivad iduettevõtteid ja teevad investeeringuid. Nordic Angel Program viiakse ellu Euroopa Komisjoni toel. EstBANi toetajaliikmeteks on Eesti Ekspress, Telia, SmartCap, Hedman Partners, Eversheds Ots & Co, Tehnopol ja Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, Spring HUB ja Contriber.