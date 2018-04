Keskkriminaalpolitsei avab Tallinna korruptsiooni tagamaid

Kes vastutab?

Äripäev küsis Alaverelt, kas Tallinna linnavalitsusega seotud korruptsioonijuhtumid tulevad keskkriminaalpolitseile üldse üllatusena – näiteks on ainuüksi paari aasta jooksul on langenud kahtluse vari endise Tallinna linnavalitsuse liikme Arvo Sarapuu prügiärile, mahuka altkäemaksu-uurimise all on endine linnapea Edgar Savisaar.

""Üllatus" ei ole võib-olla siin õige sõna…“ vastas Alavere. „Loomulikult need omavalitsused, kus võim püsib pikka aega ühe erakonna käes... eks mingil määral võib see kaasa aidata sellistele juhtumitele ja toimub nii öelda toiduahela tekitamine,“ tõdes Alavere.

Siiski lisas ta, et temast ei oleks aus Tallinna teistest omavalitsustest eraldi esile tõsta. Tema sõnul on paratamatu, et elu Eestis on Tallinna-keskne – pealinnas on rohkem inimesi, rohkem tööd ja rohkem raha. „Kus aga on rohkem raha, on ka rohkem kiusatust raha kuritarvitada,“ ütles ta.