Euroopal on USA Iraani sanktsioonide vastu salarelv

Euroopa Komisjon võib USA sanktsioonidest möödaminekuks rakendada seadust, mis võeti ühenduses vastu 20 aastat tagasi, kuid mida pole seni kasutatud, vahendas DW.

„Kui see on vajalik, oleme me valmis,“ teatas Euroopa Liidu siseasjade ja migratsiooni komissar Dimitris Avramopoulos agentuurile.

Tegemist on blokeeriva regulatsiooniga, mille abil saavad Euroopa firmad õiguse mitte järgida teiste riikide rakendatud sanktsioone ning see annab neile kaitse olukorras, kus Ameerika Ühendriigid on Iraani suhtes seadnud majanduspiirangud. Seejuures tagab see seadus ettevõtetele ka hüvitise, kui nad kannatavad seoses piirangutega kahju.

Seadus võeti vastu 1996. aastal, kui teemaks olid USA sanktsioonid Kuuba, Iraani ja Liibüa vastu – toona ei jõutud selle rakendamiseni, sest enne lahenes konflikt.

Iraan hoiatas üleeile, et hakkab uuesti uraani rikastama, kui pärast USA taganemist ei leita võimalust tuumakokkuleppega jätkata. 8. mail katkestas USA president Donald Trump USA osaluse tuumaleppes, mis oli tagatiseks sellele, et Teheran ei arenda edasi tuumarelva.

Nimelt leppisid Teheran ja kuus riiki (Venemaa, USA, Suurbritannia, Hiina, Prantsusmaa ja Saksamaa) 2015. aasta suvel kokku, et Iraan loobub oma tuumaprogrammiga edasi minemast ning vastutasuks võetakse temalt majandussanktsioonid. Nüüd taganes Trump sellest otsusest, kuid ülejäänud osapooled on teatanud, et kavatsevad lepet järgida.