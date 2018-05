Abramovitš peab brittidele oma raha päritolu tõendama

Vene oligarh Roman Abramovitš peab selgitama oma varanduse päritolu, enne kui talle antakse Suurbritannia viisa, kirjutab Guardian.

BBC teatas pühapäeval, et Abramovitši Briti viisa pikendamise protsess on teadmata põhjustel veninud. Allikate sõnul oli oligarhi viisa kolm nädalat tagasi aegunud, kuid Suurbritannia ei ole talle seni uut riiki sissesõiduluba andnud. Viisa puudumise tõttu jäi Abramovitšil kohale sõitmata ka Inglismaa jalgpalli meistriliiga finaalkohtumisele, kus talle kuuluv Chelsea võitis Manchester Unitedit, kirjutas meedia.

Esmaspäeval avaldas Briti parlamendi rahvusvaheliste asjade komitee ettekande „Moskva kuld: vene korruptsioon Suurbritannias“. Briti parlament nimetab selles dokumendis „vene musta raha“ ohuks riigi turvalisusele, vahendas BBC. Ettekandes on öeldud, et Suurbritannia peab välja töötama strateegia, et vastu astuda Vene poliitilisele režiimile, samuti tugevdama finantssurvet president Vladimir Putinile ja tema lähikonnale.

Guardiani sõnul on Briti valitsus karmistanud investoriviisa Tier 1 väljaandmist nii neile, kes taotlevad seda esimest korda, kui ka neile, kes seda korduvalt taotlevad. Times lisas, et 51aastasel Abramovitšil oli viisa Tier 1 Investor, mis antakse isikule, kes on riiki investeerinud üle 2 miljoni Inglise naela (2,3 mln eurot).

Seejuures märgib väljaanne, et sellise viisa puhul saab taotleja kasutada nn super-premium teenust, mis koos taotlusega maksab veidi üle 12 000 naela (ligi 14 000 eurot). Sel juhul saab viisaotsuse teada 24 tunni jooksul. Pole selge, kas Abramovitš kasutas seda teenust, kuid Timesiga rääkinud immigratsioonijuristid leiavad, et see on vägagi tõenäoline. Immigratsiooniamet ise väljaandele seda ei kommenteerinud, samuti keelduti ütlemast, palju selliseid Tier 1 tüüpi viisasid sel aastal välja on antud.

Karmimad seadused

Immigratsiooniametil on 2015. aastast voli keelduda investoriviisat andmast, kui tekivad kahtlused, et taotleja raha on ebaseaduslikku päritolu. Pärast seaduse rakendamist on selliste viisade taotlemine vähenenud 84% võrra.

Seni pole selge, kirjutavad Briti väljaanded, kas võimud kahtlustavad vene ettevõtjat milleski ebaseaduslikus või on ta lihtsalt sattunud tugevdatud kontrolli alla pärast Vene-Briti pingeid, mille vallandas eksspioon Skripali mürgitamisjuhtum märtsis. Briti siseministeerium on vaid öelnud, et vaatab põhjalikult üle 700 rikka venemaalase viisad.

Financial Times kirjutas, et kuigi oligarh peab vastama küsimustele oma rikkuse päritolu kohta, on peaaegu kindel, et viisa ta ikkagi saab.

Briti väljaanded kirjutasid täna ka Kremli reaktsioonist selle peale, et Abramovitšile pole viisat antud. President Vladimir Putini pressisekretär Dmitri Peskov nimetas seda järjekordseks sammuks ebasõbraliku ja ebaausa konkurentsi reas. "Ükskõik millise maa investorid võivad pärast Londoni sellist tegevust sattuda olukorda, kus nende investeeringuid nimetatakse "mustaks rahaks"," ütles Peskov.

Abramovitš on Briti residentide seas rikkuselt 13. inimene, tema vara väärtuseks hinnatakse 9,3 miljardit naelsterlingit (ligi 11 mld eurot).