Piimatootjad jõuavad uutele välisturgudele

Äripäev 05. juuli 2018, 10:17

Neli Eesti piimatootjat hakkavad peagi oma toodangut eksportima Hiina ja Tšiilisse: Eestis ainsana imiku piimaasendajaid valmistavale ASile Solbritt avaneb peagi võimalusterohke Hiina turg.

Veterinaar- ja toiduameti peadirektori Indrek Halliste sõnul algasid läbirääkimised hiinlastega juba 2012. aastal, protokoll Eesti piimatoodete lubamiseks Hiina turule sõlmiti 2016. aastal. "Nii et protsess võttis aega neli aastat," nentis Halliste.

Kuna Hiinas on imikute piimasegud palju rangema kontrolli all kui tavalised piimatooted, siis selleks, et Solbritt saaks oma toodangut sinna eksportida, olid vajalikud eriload ning kontrollid ettevõttesse.

Solbritti ostu-müügijuht Jane Suits ütles, et pärast seda, kui nad kaotasid oma senise suurima kliendi Venemaa, on Hiina turg neile uus võimalus tõusta edukaks Eesti ettevõtteks.