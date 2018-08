Taani prokuratuur alustas Danske kohta kriminaaluurimist

Äripäev 06. august 2018, 22:11

Taani prokuratuur alustas kriminaaluurimist Danske panga suhtes seoses süüdistustega rahapesu kohta Eestis, vahendab Reuters.

Taani tõsiste majandus- ja ravhuvaheliste kuritegude prokurör ütles, et uurimine puudutab miljardite Taani kroonide ulatuses tehinguid Eestis, mis võisid olla osa kriminaalsest rahapesust. Taani prokurör kinnitas, et neile on laekunud mitmeid kaebusi, teiste seas Bill Browderi oma, kelle nõudmise järel alustas ka Eesti prokuratuur uurimist Danske pangas kestnud rahapesu kohta.

Taani prokurör ütles, et on veel vara öelda, kas uurimine viib ka süüdistuseni. Prokurör ütles, et neil on juba kogutud hulganisti uurimismaterjale ja koostööd tehakse mitmete rahvusvaliste partneritega.

Danske Banki esindaja Flemming Pristed ütles, et pank on prokuratuurile uurimises igati abiks ja nad hoiavad võimudega konstruktiivset avatud dialoogi. „Oleme olemas, kui prokuröril on täpsustavaid küsimusi,“ teatas ta. Danske Bank on tunnistanud, et ei kontrollinud piisavalt hästi Eesti haru tegevust ning on alustanud sisejuurdluse, mille tulemusi on oodata septembris